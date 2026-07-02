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Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
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Amerikanci, niste ni blizu Katru! A naši navijači opet su svijetu pokazali koliko vole 'vatrene'

Piše iz Toronta: Tomislav Gabelić,

Domaćini su 'amerikanizirali' nogomet i ovo Svjetsko prvenstvo, Fifa je odlučila dodatno zaraditi, no Katar je bio u organizaciji nemjerljivo bolji

Od prvoga dana Svjetskog prvenstva, koje se ove godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, susrećemo se s pitanjima kako je organizirano, jesu li neka prethodna prvenstva bila bolja, po čemu i zašto.

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