Amerikanci nisu zabili ni 70 poena, Aco ih sad mora dobiti

Košarkaši SAD-a i Francuske plasirali su se u četvrtinale Svjetskog prvenstva u Kini i prije zadnjeg kola drugog kruga, pa je sada poznato sedam od ukupno osam četvrtfinalista.

Amerikanci su došli i do četvrte pobjede u Kini svladavši u skupini K Grčku sa 69-53. U dvoboju s vrlo malo koševa Grci su postigli samo 53 poena, imali su katastrofalan šut od 14-39, a slobodna bacanja svega 40 posto. Nije se proslavila ni njihova najveća zvijezda Giannis Antetoukompo, koji je susret završio s 15 poena i 13 skokova, dok je SAD predvodio Kemba Walker s 15 ubačaja.

SAD je prošao s 4-0, Češka i Brazil sada imaju po tri pobjede i poraz, a Grčka je na omjeru 2-2. Kako u posljednjem kolu igraju Brazil - SAD i Češka - Grčka, Brazilu će za prolazak u četvrtfinale najvjerojatnije trebati pobjeda protiv SAD-a jer u potencijalnom trokutu koji bi se mogao stvoriti presudio bi im težak poraz od Čeha. Ali, pokazala je Turska, pobijediti SAD i ne izgleda kao posve nemoguća misija. Ne dogodi li se, Grcima će za četvrtfinale trebati +12 protiv Češke.

Plasman u četvrtfinale u subotu je četvrtom pobjedom u isto toliko nastupa osigurala Francuska pobjedom nad Litvom sa 78-75. Francuzi su vodili cijelu utakmicu, imali su i 17 poena prednosti, da bi u samoj završnici Litvanci to stigli i prestigli te poveli s 72-70. No, do kraja su Litvanci samo promašivali i postigli svega tri koša, pa su Francuzi postigli pobjedu koja ih vodi među osam najboljih. Evan Fournier (24) i Nando de Colo (21) bili su najbolji kod Francuza, a Jonas Valančiunas najbolji kod Litve s 18 ubačaja, ali šutom 6-12.

Australija je ranije u susretu skupine L u Nanjingu svladala Dominikansku Republiku s 82-76 (24-19, 16-19, 17-14, 25-24) i izborila četvrtfinale. Dominikanci su držali rezultatski priključak većim tijekom susreta, no Australci su sredinom posljednje četvrtine ipak pobjegli na 80-69 i do kraja susreta mirno zadržali prednost.Patty Mills je sa 19 ubačaja i devet asistencija bio najbolji kod Australije za koju je Chris Goulding dodao 15 pogodaka, dok su Eloy Vargas sa 16 i Victor Liz sa 14 koševa bili najučinkovitiji kod Dominikanske Republike.

Australija i Francuska su na vrhu a 4-0, a Litva je na 2-2, kao i Dominikanska Republika.