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ODLIČNO SE SNAŠAO

Amerikanci su impresionirani novom utakmicom Hezonje: Demonstrirao je svestranost

Piše Ivan Kužela,
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Amerikanci su impresionirani novom utakmicom Hezonje: Demonstrirao je svestranost
Foto: Ken Blaze
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Hezonja je u dresu Clevelanda odigrao sjajno protiv Orlanda: 13 koševa, 5 skokova i 2 blokade u 17 odigranih minuta. Amerikanci ga već vide kao veliko pojačanje i rekli su da neće biti samo član rotacije

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Hrvatski košarkaš Mario Hezonja iskoristio je priliku u pripremnom susretu Cleveland Cavaliersa protiv Orlando Magica i u kratkom vremenu pokazao što može donijeti novoj momčadi. Hrvatski reprezentativac proveo je na parketu 17 minuta, a utakmicu je završio s 13 koševa, pet skokova i dvije asistencije. Iz igre je pogodio pet od devet pokušaja, uz dvije osvojene lopte i dvije blokade. Ostvario je i najbolji plus-minus učinak među igračima Clevelanda koji su slavili rezultatom 119-105.

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Hezonja, navijač 00:14
Hezonja, navijač | Video: twitter/mariohezonja

Njegov nastup privukao je pozornost američkih medija, koji su izdvojili kombinaciju snage, pokretljivosti i raznovrsnosti u napadu i obrani. Među zapaženim detaljima bili su atraktivna zakucavanja, zaštita obruča i preciznost izvan linije za tri poena.

Sports Illustrated u svojoj je analizi istaknuo da Hezonja u prve dvije predsezonske utakmice nije ostavio dojam igrača koji će imati sporednu ulogu. Prema pisanju tog američkog sportskog magazina, hrvatski košarkaš pokazao je da bi mogao biti redovit član momčadske rotacije uz naslov:

- Mario Hezonja pokazao Cavaliersima nešto posebno svojom svestranom igrom. Nakon prosječnog debija protiv Bostona, Hezonja je pružio produktivnu partiju protiv Orlanda, demonstrirajući pritom razinu svestranosti zbog koje bi se i najpesimističniji navijači Clevelanda mogli zacrvenjeti.

NBA: Preseason-Boston Celtics at Cleveland Cavaliers
Foto: David Dermer

Hezonja Clevelandu pruža više mogućnosti u sastavljanju petorke. Može pokrivati različite pozicije, a u nižim postavama postoji mogućnost da zaigra i kao centar. Njegove fizičke predispozicije pritom bi mogle biti korisne u obrambenim zadacima, ali i u igri prema protivničkom košu.

U Clevelandu se sada okreću početku nove sezone, a prvu utakmicu u regularnom dijelu odigrat će protiv Philadelphia 76ersa. Hezonjine izvedbe tijekom priprema mogle bi utjecati na njegovu ulogu u momčadi i količinu minuta koju će dobivati na početku natjecanja.

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