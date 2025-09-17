Obavijesti

Komentari 1
BITI ILI NE BITI

Amorim dobio rok u Unitedu, već procurio popis kandidata koji će ga zamijeniti ako posrne

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Britanski mediji pišu da Amorim ima vremena do sljedeće reprezentativne stanke, koja je početkom listopada, da napokon isporuči očekivane rezultate.

Unatoč lošim rezultatima, treneru Manchester Uniteda Rubenu Amorimu nije se "tresla stolica", jer ima podršku Jima Ratcliffea, najvećeg pojedinačnog dioničara kluba i prvog čovjeka nogometnih operacija u Unitedu.

Ratcliffe je u više navrata isticao da je portugalski trener dugoročno rješenje i da će on vratiti klub na staze slave. No, britanski mediji podsjećaju da je ista situacija bila i na početku prošle sezone kad je u pitanju bio Erik ten Hag. No, nizozemski trener dobio je otkaz nakon svega devet utakmica nove sezone. 

Dolazak skupih napadačkih pojačanja (Benjamin Šeško, Bryan MbeumoMatheus Cunha) trebao je donijeti pomak, ali nakon četiri kola nove nogometne sezone United se nalazi na 14. mjestu Premiershipa sa svega četiri boda. Lošu situaciju dodatno je pogoršao prvenstveni poraz 0-3 od gradskog rivala Manchester Cityja proteklog vikenda. 

GODINA DANA MUKE VIDEO Rekao je da se neće šišati dok United ne dobije pet u nizu. Pogledajte kako sada izgleda...
VIDEO Rekao je da se neće šišati dok United ne dobije pet u nizu. Pogledajte kako sada izgleda...

Sada britanski mediji pišu da Amorim ima vremena do sljedeće reprezentativne stanke, koja je početkom listopada, da napokon isporuči očekivane rezultate. "Crveni vragovi" u subotu dočekuju Chelsea, tjedan dana kasnije gostuju kod Brentforda, a 4. listopada na Old Trafford dolazi Sunderland, povratnik u Premier ligu. Te tri utakmice mogle bi odlučiti sudbinu Rubena Amorima. 

ANALIZA SOFASCOREA Tudorov Juve pod povećalom: Ove brojke otkriva što je donio klubu u odnosu na prethodnika
Tudorov Juve pod povećalom: Ove brojke otkriva što je donio klubu u odnosu na prethodnika

Također, britanski mediji već su se raspisali o tome tko bi ga mogao naslijediti na kormilu Uniteda. U tom kontekstu spominju se trener Crystal Palacea Austrijanac Oliver Glasner, bivši engleski izbornik Gareth Southgate, strateg Fulhama Portugalac Marco Silva, te Bask Andoni Iraola, koji vodi Bournemouth.

