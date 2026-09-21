Amorim: Modrić je spreman za svaku utakmicu! Bio je idealan

Milan je u petom kolu Serie A stigao do uvjerljive pobjede protiv Leccea rezultatom 3-0, a nakon utakmice Ruben Amorim posebno je govorio o promjenama u igri svoje momčadi, a pritom je nahvalio i kapetana 'vatrenih' Luku Modrića. Portugalski trener naglasak je stavio na način na koji su njegovi igrači napadali prostor iza suparničke obrane.

- Lijepa pobjeda. Svidjela su mi se kretanja, a pogotovo napadanje dubine. Kontrolirali smo utakmicu i dobro smo pročitali suparnika, rekao je.

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Jedno od pitanja nakon gotovo svake utakmice Milana odnosi se na ulogu Luke Modrića. Hrvatski veznjak protiv Leccea ponovno je bio dio Amorimovih planova, a trener je objasnio u kojim bi okolnostima njegova prisutnost na terenu mogla biti posebno važna.

- Kad je Modrić na terenu, moramo dugo držati loptu. On je spreman za svaku utakmicu u kojoj ga budemo trebali. Ako igramo isključivo na tranziciju, to nije dobro ni za njega ni za Jasharija. U utakmicama poput ove, s visokim posjedom, on je idealan. Za druge utakmice ćemo vidjeti, ali on može igrati svaku.

Foto: Claudia Greco

U odnosu na ranije susrete s Lazijem i Benficom, Milan je protiv Leccea češće tražio prostor iza posljednje linije. U prethodnim utakmicama naglasak je bio na posjedu i kombinatorici u noge, dok su ovog puta igrači češće pokušavali okomitim kretanjima otvoriti prostor za završnicu.

Amorim je pritom govorio i o promjenama koje je napravio u organizaciji igre. Prema njegovim riječima, nogometaši su protiv Leccea dobili veću slobodu u donošenju odluka, nakon što je u nekim ranijim susretima momčad djelovala statično.

- Igrači su imali više slobode. U proteklim utakmicama bili smo malo prestatični i ukočeni.

Foto: Claudia Greco

Amorim je pritom istaknuo da ne želi inzistirati na jednom sustavu bez obzira na karakteristike igrača koje ima na raspolaganju. Upravo je prilagodba zahtjevima utakmice, objasnio je, jedna od stvari na kojima želi raditi.

- Ne smijem ponoviti pogreške koje sam radio u Manchesteru. Ako nemamo karakteristike za određeni stil igre, moramo se prilagoditi. Vratit ćemo se izgradnji igre s trojicom u obrani, ali vidjet ćemo. Treneri su ovdje u Italiji jako dobri, posebno u presingu jedan na jedan, poručio je Amorim.

Foto: Claudia Greco

Milan je nakon pet odigranih kola i dalje bez poraza. Momčad je upisala tri pobjede i dva remija, što je otvorilo i usporedbu s povijesnim počecima sezone. Prema dostupnim statističkim podacima, posljednji trener Milana koji je u prvih pet kola ostvario isti učinak bio je Nils Liedholm. Amorim je komentirao i tu usporedbu, ali se nije želio previše zadržavati na njoj.

- To su druga vremena, ali napredujemo, komentirao je.

Na kraju se Amorim osvrnuo i na dosadašnji bodovni učinak. Iako Milan nakon pet kola ima tri pobjede i dva remija, smatra da je momčad u pojedinim susretima mogla osvojiti još koji bod.

- Moramo biti uravnoteženi u procjenama, ali zaslužili smo više bodova. Protiv Lazija smo trebali osvojiti više, a protiv Juvea smo primili gol na samom kraju, zaključio je.