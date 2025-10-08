Razgovarala sam s Bornom Ćorićem, vidjela sam da je rekao da ni za njega nema smisla biti 200. ili 300. na svijetu. Nemam vjeru da će mi udarci biti kao prije, ali ako bude i 80 posto toga, ja ću biti zadovoljna, kaže Ana Konjuh
Ana Konjuh za 24sata: Dat ću si još jednu i posljednju priliku...
Nije to njen rang, nije ni blizu, ali i mali turniri poput ITF "petnaestice" u Šibeniku trenutno su veliki korak u još jednom pokušaju Ane Konjuh (27) da revitalizira tenisku karijeru. Dubrovkinja se vratila turnirima nakon tromjesečne stanke, vratila se u stilu osvojivši turnir uz jedan izgubljeni set u pet mečeva. Šesti u karijeri, a prvi nakon tri godine. Znate što bi sad rekli Novi fosili...
