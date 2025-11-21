Ana Maria Marković opet ostala bez poziva u reprezentaciju...

Izbornik hrvatske ženske A reprezentacije Nenad Gračan objavio je popis igračica za dvije prijateljske utakmice protiv Malte u Valletti 28. studenoga i 1. prosinca. Nogometašice tako nastavljaju pripreme za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje počinje u ožujku sljedeće godine. U prošlom ciklusu igrale su prijateljski dvomeč protiv Crne Gore i ostvarile polovičan uspjeh. U prvoj utakmici izgubile su 3-1, a u uzvratu su slavile 2-1. Sada će se okušati u gostima.

- Očekuju nas dvije utakmice na Malti. Sigurno je da će one biti zahtjevne jer igramo protiv reprezentacije koja je u rangu iznad nas. Pozvali smo neke nove cure kako bi se prilagodile reprezentaciji i vidjele kakvo je ozračje. Naravno, želimo što bolje odigrati i ostvariti taktičke zamisli koje postavimo pred naše cure, kako bismo što spremnije dočekali kvalifikacije na proljeće - rekao je Gračan za službenu stranicu HNS-a.

Hrvatska ženska A reprezentacija okuplja se 24. studenoga u Zagrebu, odakle će otputovati na Maltu.

Iz reprezentacije sve češće izostaje jedna od najljepših nogometašica svijeta Ana Maria Marković. Ovo će biti treće okupljanje zaredom na kojem neće sudjelovati Marković, koja je u kolovozu sa sestrom Kristinom potpisala za Brooklyn FC. U novom klubu ove je sezone odigrala 10 utakmica, ali samo jednu od prve minute, a upisala je i jednu asistenciju.

Foto: Instagram

Popis igračica:

Vratarke: Doris Bačić (S. S. Napoli), Ana Ristovski (ŽNK Hajduk), Ana Filipović (ŽNK Dinamo)

Obrambene: Ana Jelenčić (Servette Geneve FC), Kristina Nevrkla (ŽNK LIO Osijek), Antonia Dulčić (ŽNK Hajduk), Tea Vračevic´ (SKN St. Pölten), Lucia Orkić (FC RB Salzburg), Janja Čanjevac (ŽNK Hajduk)

Vezne: Izabela Lojna (ŽNK LIO Osijek), Ella Ljuština (Grasshopper Club Zürich), Maja Joščak (ŽNK Agram), Ivana Slipčević (SC Sand), Laura Vlastelica (ŽNK Hajduk), Barbara Živković (ŽNK Hajduk), Helena Spajić (ŽNK Dinamo), Lucija Vunić (ŽNK Dinamo), Siena Isobel Maria Stambolich (ŽNK Dinamo)

Napadačice: Ivana Rudelić (FC Basel 1893), Karla Kurkutović (GKS Górnik Łęczna), Petra Mikulica (SCR Altach), Martina Ćavar (FC Zürich), Paula Vidović (FC Ingolstadt 04)

Raspored utakmica:

28.11.2025.

19:00 – Malta - Hrvatska (Centenary Stadium)

1.12.2025.

17:00 – Malta - Hrvatska (Centenary Stadium)