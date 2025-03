Analitika u nogometu više nije 'igračka za bogate': A o jednom alatu za komunikaciju ovise svi

Nogometna analiza prešla je dug put od prvih modela očekivanih golova (xG). Napredak u prikupljanju podataka o događajima na terenu, praćenju igrača, pa čak i tehnologiji praćenja pokreta ruku i nogu, omogućio je da se vrednuju akcije napadača leđima okrenutima golu i kretnje bez lopte jednako precizno kao i broj postignutih golova.

Najnoviji je trend, uz strojno učenje i neuronske mreže, umjetna inteligencija (AI). Iako AI obuhvaća mnoga područja, u svojoj srži predstavlja sposobnost računala da obavlja zadatke koje inače povezujemo s ljudima.

Foto: Axel Heimken/DPA

Primjena AI-ja u nogometu nije novost. Primjerice, tvrtka Zone7 već godinama surađuje s klubovima na predviđanju rizika od ozljeda pomoću metoda strojnog učenja. Na terenu, poluautomatizirano zaleđe određuje se uz pomoć AI analize koja prati kretanje lopte i igrača. Liverpool je nedavno surađivao s tvrtkom Google DeepMind na razvoju platforme "TacticAI" koja poboljšava strategiju obrane kod kornera.

Ipak, najveći utjecaj analitike u nogometu vidljiv je u procesu dovođenja igrača. Ulaganja su dovela do stvaranja istraživačkih timova koji više nalikuju tehnološkim start-up tvrtkama iz Silicijske doline nego klasičnim odjelima za analizu podataka.

Mali klubovi dobili su šansu

Nažalost, klubovi s ograničenim proračunom ne mogu si priuštiti takvu infrastrukturu. No, s usponom generativne umjetne inteligencije, poput ChatGPT-a, situacija se mijenja. Ova tehnologija, temeljena na velikim jezičnim modelima (LLM), obučena je na ogromnoj količini podataka kako bi prepoznala obrasce i generirala sadržaj, uključujući tekst, slike ili zvuk.

Iako je statistička analiza u pozadini složena, ove platforme omogućuju korisnicima da postavljaju pitanja o određenom igraču na jednostavnom nogometnom jeziku.

Foto: Arne Dedert/DPA

David Sumpter, suosnivač analitičke tvrtke Twelve Football, ističe da demokratizacija takvih platformi znači da znanost o podacima više nije rezervirana samo za elitne klubove. Danas klubovi mogu "razgovarati" s ekvivalentom stručnjaka za podatke putem aplikacije na svom telefonu.

- Ovo koriste neki od najvećih svjetskih klubova, ali i klubovi u nižim ligama. U suštini, oni mogu imati odjel za analizu podataka na razini Premierligaškog kluba. To je san - rekao je Sumpter za The New York Times.

Twelve Football, s klijentima u pet najjačih europskih liga, nedavno je predstavio svoj AI alat za analizu, "Earpiece", dostupan putem WhatsAppa, pomoću kojeg klubovi mogu istraživati prednosti i slabosti igrača, u početku bez brojčanih podataka.

Iako se podaci i vizualizacije mogu detaljnije pregledavati, Sumpter opisuje platformu kao "verbalizaciju" složenih informacija u jednostavnu poruku, sažetu analizu igrača kao da razgovarate s trenerom ili sportskim direktorom.

Ovaj pristup već je pomogao klubovima. Sumpter navodi primjer kluba iz engleske League One koji je, zahvaljujući transferima u siječnju temeljenim na ovim analizama, značajno napredovao na ljestvici. Igrači također koriste izvješća nakon utakmica kako bi procijenili svoju izvedbu.

Jednostavnost pristupa ne smije se podcijeniti, pogotovo s obzirom na ograničenja s kojima se neki klubovi suočavaju u pogledu osnovne infrastrukture. Razgovori s brojnim profesionalcima iz nogometne industrije potvrdili su da je WhatsApp najčešće korišten alat za komunikaciju.

Enkripcija od kraja do kraja koju WhatsApp pruža igra važnu ulogu, s obzirom na povjerljivost i visoke uloge u nogometu. Enkripcija osigurava da poruke i pozivi ostanu privatni između sudionika komunikacije, što znači da ih nitko drugi, čak ni WhatsApp, ne može pročitati, poslušati ili podijeliti.

WhatsApp je hit u nogometu

Platforma koja funkcionira putem WhatsAppa omogućuje korisnicima da se osjećaju kao da šalju poruke skautu ili analitičaru podataka na putu kući.

- Nevjerojatno je kako WhatsApp funkcionira u nogometu, većina ljudi ne koristi ništa drugo. Od samog početka smo shvatili da moramo slati izvješća o utakmicama u PDF formatu putem WhatsAppa. To je način na koji treneri žele da se stvari komuniciraju, i to vrijedi za gotovo sve klubove, od Manchester Uniteda do najmanjih klubova na svijetu. WhatsApp poruka s izvješćem je ono što ljudi koriste - kaže Sumpter i dodaje...

- Brzo smo shvatili da to nisu samo treneri, već i predsjednici klubova. Većina ljudi u nogometu ne sjedi za laptopom jer su na terenu, na stadionu, razgovaraju s ljudima. Zato smo morali imati rješenje koje komunicira izravno s tim ljudima.

Nedavni izvještaji, ukazuju na transformacijske učinke AI-ja koji bi mogli ugroziti budućnost tradicionalnog skautiranja, izazivajući strah od gubitka posla kod mnogih.

Foto: Frank Hoermann/DPA

Iako algoritmi ne mogu zamijeniti vještine potrebne za procjenu subjektivnih, kvalitativnih atributa igrača, postavlja se pitanje hoće li AI zamijeniti analitičare podataka.

- Postoje nijanse, ali vidjeli smo da su mnogi klubovi u EFL-u (English Football League) nedavno zaposlili jednog ili dva analitičara podataka i rekli: 'Idemo se baviti znanošću o podacima i vidjeti možemo li riješiti sve. Ti ljudi će biti sretni radeći u nogometu, ali ako se pojavi druga tvrtka koja može izgraditi alat koji će obavljati analizu podataka u nogometu, to može biti veliki rizik za njih. Velik dio njihovog posla mogu biti dugotrajni zadaci poput inženjeringa podataka ili stvaranja podatkovnih cjevovoda, a to nije lako - kaže Sumpter.

- Sada, velik dio tog posla mogu zamijeniti ovi AI sustavi, gdje možete unijeti sve podatke i poslati ih izravno donositelju odluka. Tako predsjednik kluba ili sportski direktor mogu imati jednak pristup informacijama."

Tehnologija ipak nije sve

Iako ove platforme mogu analizirati i prezentirati detaljne informacije, potreban je oprez pri razmatranju mogu li takve tehnologije zamijeniti ljudskog analitičara.

Analitičari svoju vrijednost dokazuju kroz "meke vještine", procjenjujući prednosti i slabosti određenih analiza kako bi donijeli zaključke.

- Za odjel skautiranja postoje mnoga ograničenja zašto se određeni igrači ne razmatraju, ali sada odjednom predsjednik kluba ima 60.000 opcija iz podataka koristeći ovakve platforme, tako da morate postići pravu ravnotežu. I dalje je važno imati analitičara podataka u klubu koji može ponuditi to iskustvo ili ravnotežu. Ne radi se samo o tome da možete skinuti model strojnog učenja s police, već o tome da možete interpretirati te modele i sagledati njihova ograničenja, te vještine će ponovno postati mnogo važnije - kaže Sumpter.