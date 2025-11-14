Ancelotti otkrio nevjerojatan podatak iz zadnje Modrićeve sezone u Realu: 'Samo on...'

Ako itko zna kakav je velemajstor Luka Modrić i koliko je discipliniran te predan nogometu, to je onda legendarni Carlo Ancelotti. Njih dvojica zajedno su ispisali povijesne stranice madridskog kluba, surađivali su šest godina i osvojili brojne trofeje.

U svijetu modernog nogometa, gdje se karijere često mjere u sprintovima, a ne maratonima, Luka Modrić predstavlja rijedak primjer istinske dugovječnosti i neupitne klase. Slavni talijanski strateg, koji se na kraju prošle sezone zajedno s hrvatskim kapetan oprostio od Reala i preuzeo brazilsku reprezentaciju, otkrio je fascinantan podatak koji najbolje sažima esenciju hrvatskog kapetana, njegovu besprijekornu profesionalnost.

- Prošle sezone u Realu bio je jedini igrač koji nije propustio niti jedan trening. Samo on...

Na pitanje novinara talijanske Gazzette koja je tajna Modrićevog uspjeha i traje li toliko dugo zbog vlastite kvalitete ili pada kvalitete lige, Ancelotti je s nevjericom odgovorio:

- Nadam se da se šalite... Odgovor je vrlo jednostavan – genetika i ozbiljan pristup nogometu. Modrić je ostao na najvišoj razini nogometa i on je i dalje jedan od najboljih veznjaka u svijetu nogometa. Čitao sam da bi mogao produžiti ugovor i mislim da bez problema može odraditi još jednu sezonu u Milanu - kazao je Ancelotti i nastavio:

- Oduševljen sam što ostaje u vrhunskoj formi, i to uopće nije iznenađujuće. Znao sam da će se dobro snaći jer cilja na Svjetsko prvenstvo, igra jednom tjedno i to mu odgovara u ovoj fazi karijere.

Kako bi dočarao veličinu Modrićeve karijere, Ancelotti ga je usporedio s još jednom nogometnom ikonom, legendarnim braničem Paolom Maldinijem, koji je također igrao na vrhunskoj razini i nakon 40. rođendana.

- Imam primjer još jednog 40-godišnjeg igrača koji je osvojio Ligu prvaka. Bio je to Paolo Maldini. Njih dvojica se mogu savršeno usporediti. Ono što Luka Modrić jest, to je nešto što bi trebao biti svaki nogometaš. On je savršen primjer. Nije slučajnost što je Maldini igrajući navršio 40 godina. Naravno da je genetika važan dio, no ozbiljnost, profesionalnost, posvećenost i stav jedini su način da stignete do 40. kako je stigao Paolo Maldini, a tako će tamo stići i Luka.