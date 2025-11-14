Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČUDESNI LUKA

Ancelotti otkrio nevjerojatan podatak iz zadnje Modrićeve sezone u Realu: 'Samo on...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Ancelotti otkrio nevjerojatan podatak iz zadnje Modrićeve sezone u Realu: 'Samo on...'
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Modrić je ostao na najvišoj razini nogometa i on je i dalje jedan od najboljih veznjaka u svijetu nogometa. Čitao sam da bi mogao produžiti ugovor, pričao je Ancelotti o Luki u hvalospjevima

Ako itko zna kakav je velemajstor Luka Modrić i koliko je discipliniran te predan nogometu, to je onda legendarni Carlo Ancelotti. Njih dvojica zajedno su ispisali povijesne stranice madridskog kluba, surađivali su šest godina i osvojili brojne trofeje.

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

U svijetu modernog nogometa, gdje se karijere često mjere u sprintovima, a ne maratonima, Luka Modrić predstavlja rijedak primjer istinske dugovječnosti i neupitne klase. Slavni talijanski strateg, koji se na kraju prošle sezone zajedno s hrvatskim kapetan oprostio od Reala i preuzeo brazilsku reprezentaciju, otkrio je fascinantan podatak koji najbolje sažima esenciju hrvatskog kapetana, njegovu besprijekornu profesionalnost.

Serie A - AC Milan v AS Roma
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- Prošle sezone u Realu bio je jedini igrač koji nije propustio niti jedan trening. Samo on...

Na pitanje novinara talijanske Gazzette koja je tajna Modrićevog uspjeha i traje li toliko dugo zbog vlastite kvalitete ili pada kvalitete lige, Ancelotti je s nevjericom odgovorio:

- Nadam se da se šalite... Odgovor je vrlo jednostavan – genetika i ozbiljan pristup nogometu. Modrić je ostao na najvišoj razini nogometa i on je i dalje jedan od najboljih veznjaka u svijetu nogometa. Čitao sam da bi mogao produžiti ugovor i mislim da bez problema može odraditi još jednu sezonu u Milanu - kazao je Ancelotti i nastavio:

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

- Oduševljen sam što ostaje u vrhunskoj formi, i to uopće nije iznenađujuće. Znao sam da će se dobro snaći jer cilja na Svjetsko prvenstvo, igra jednom tjedno i to mu odgovara u ovoj fazi karijere.

Kako bi dočarao veličinu Modrićeve karijere, Ancelotti ga je usporedio s još jednom nogometnom ikonom, legendarnim braničem Paolom Maldinijem, koji je također igrao na vrhunskoj razini i nakon 40. rođendana.

- Imam primjer još jednog 40-godišnjeg igrača koji je osvojio Ligu prvaka. Bio je to Paolo Maldini. Njih dvojica se mogu savršeno usporediti. Ono što Luka Modrić jest, to je nešto što bi trebao biti svaki nogometaš. On je savršen primjer. Nije slučajnost što je Maldini igrajući navršio 40 godina. Naravno da je genetika važan dio, no ozbiljnost, profesionalnost, posvećenost i stav jedini su način da stignete do 40. kako je stigao Paolo Maldini, a tako će tamo stići i Luka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025