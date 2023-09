Ancelotti otkrio počinje li Luka utakmicu u LP: Ponekad se zna dogoditi da ne igra kao prije...

Real Madrid u srijedu od 18.45 na svom Santiago Bernabeu otvara novu sezonu Lige prvaka, natjecanje koje su Madriđani 'privatizirali' u zadnjih deset godina.

U španjolsku prijestolnicu dolazi Union Berlin, debitant u najelitnijem europskom nogometnom natjecanju, predvođen hrvatskim reprezentativcem Josip Juranovićem koji će vjerojatno započeti utakmicu na desnom beku. Kako god, jedan će 'vatreni' sigurno započeti utakmicu na Santiago Bernabeuu.

Naime, Carlo Ancelotti je na tiskovnoj konferenciji uoči susreta otkrio da će Luka Modrić zaigrati od prve minute, kao i Lucas Vasquez koji će zamijeniti ozlijeđenog Danija Carvajala.

- Luka je dobro i razgovaramo, kao i sa svim igračima. Naš odnos je jako dobar. Obostrano. Ponekad se zna dogoditi da ne igra kao prije. Ali naš ljudski odnos će u uvijek biti fantastičan. Sutra će biti zamjena... Ne, igrat će! - kazao je Ancelotti, kao da se predomislio u trenutku.

Inače, bit će to tek druga utakmica Reala u ovoj sezoni koju će započeti naš maestro. Zasigurno da nije navikao sjediti na klupi, no produženjem ugovora prihvatio je neku novu ulogu u momčadi i to mora prihvatiti.