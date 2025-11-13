Obavijesti

Ancelottija su pitali o Modriću. Evo što je rekao slavni trener

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Bio je to vrlo emotivan dan, lijep dan, koji je klub dobro pripremio. Znao sam da bi se to jednog dana moglo dogoditi - da napustim Real Madrid. O tome sam puno razmišljao, rekao je Talijan o oproštaju od Reala

Carlo Ancelotti apsolutna je legenda Real Madrida. S klubom je u dva mandata osvojio ukupno tri Lige prvaka i dvije La Lige, a u svih šest godina na klupi vodio je Luku Modrića (40). Dakako, za Hrvata ima samo riječi hvale. 

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- U Italiji su me nedavno pitali za Modrića, koji ima 40 godina, i rekao sam im da će, naravno, igrati sjajno u Milanu. Luka i Cristiano su profesionalci koji obožavaju nogomet i imaju istinsku strast prema ovom sportu - rekao je na pitanje novinara As-a o Ronaldu i Modriću i dodao:

- Uvijek će uspjeti u onome što požele. Cristiano će sigurno doći do 1.000 golova – ali kad to postigne, neka ne zaboravi pozvati me na proslavu tog nevjerojatnog rekorda… (smijeh). 

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Priznao je talijanski trener i da će Real jako teško zamijeniti dvojac koji je obilježio čitavu eru nogometa. 

- Imamo fantastične veznjake, ali pronaći novog Kroosa ili Modrića - to je nemoguće. 

Upravo su se Modrić i Ancelotti zajedno oprostili od navijača Reala emotivnom ceremonijom na utakmici protiv Real Sociedada (2-0). Doduše, Modrić je nastupao i na Svjetskom klupskom prvenstvu, ali od domaće publike se dvojac zajedno oprostio. 

Real Madrid Training and Press Conference - Emirates Stadium - Monday April 7th
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

- Bio je to vrlo emotivan dan, lijep dan, koji je klub dobro pripremio. Znao sam da bi se to jednog dana moglo dogoditi - da napustim Real Madrid. O tome sam puno razmišljao. Bio je to nezaboravan dan jer su emocije bile ogromne - priznao je Carlo i dodao:

- Zagrlili smo se s cijelom madridističkom publikom. Najbolji mogući dan za oproštaj od Reala. Ne mogu ga zaboraviti. 

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Nakon "kraljevskog kluba" je Ancelotti preuzeo reprezentaciju Brazila s kojom će nastupati na Svjetskom prvenstvu 2026. 

