Andrew Luck šokirao je svijet NFL-a: Odlazim, nemam izlaza

'Quarterback' Indianapolis Coltsa 29-godišnji Andrew Luck šokirao je sportsku javnost i navijače ove NFL momčadi objavivši u subotu navečer završetak karijere, nakon što je prošle sezone bio proglašen Povratnikom godine u NFL-u.

- Ovo nije lagana odluka. Iskreno, ovo mi je najteža odluka u životu. No, ovo je za mene ispravna odluka - objavio je Luck sa suzama u očima obračajući se predstavnicima medija nakon pripremne utakmice Indianapolis Colts i Chicago Bearsa, u kojoj nije sudjelovao, ali se družio i dobro zabavljao sa suigračima uz teren.

- U posljednje četiri godine prolazio sam neprestane cikluse ozljede, boli, oporavka, ozljede, boli, oporavka za vrijeme i između dvije sezone. Osjećao sam se zatočenim u tom krugu. Jedini izlaz iz toga koji vidim je prekid igračke karijere - rekao je prvi izbor drafta 2012. godine, kad su Indianapolis Coltsi u Lucku vidjeli nasljednika za Peytona Manninga, a da nisu pogriješili pokazalo se u prve tri sezone, kad je svaki put vodio momčad do doigravanja.

No, 2015. godine počeli su njegovi zdravstveni problemi. Zbog problema s bubrezima i mišićima trbušnog zida odigrao je samo sedam utakmica. No, to nije spriječilo vodstvo Coltsa da s Luckom potpiše šestogodišnje produženje ugovora vrijedno 140 milijuna dolara, od čega je 87 milijuna bilo zajamčenih, čime je 'quarterback' postao najbolje plaćeni NFL igrač u povijesti u tom trenutku.

Luck nije odigrao nijednu utakmicu 2017. godine, jer je prije početka sezone otišao na operaciju ramena. Vratio se prošle godine sa stilom i odigrao sjajnu sezonu u kojoj je bacio 39 dodavanja za 'touchdown' i imao 4593 osvojena jarda dodavanjima, što mu je donijelo nagradu za Povratnika godine i četvrti Pro Bowl izbor.

No, ništa od toga nije bilo dovoljno kako bi se Luck potpuno vratio i opravdao najave da se radi o potencijalu za najboljeg dodavača svih vremena, kad je 2012. stigao u NFL. U predsezoni nije odigrao nijednu utakmicu, a razlog za mirovanje bila je misteriozna bol u nozi. Stvarni razlog smo doznali u subotu navečer.

- Nisam bio u mogućnosti živjeti na način na koji sam želio. To mi je oduzelo užitak igranja. Kad sam 2016. godine igrao pod bolovima i nisam bio u stanju redovito trenirati, zakleo sam se da to više nikada neću učiniti. Jedini izlaz je bio izvući se iz tog začaranog kruga. Zakleo sam se da ću, ako ću više ikada biti suočen s takvim izborom, odabrati sebe - izjavio je Luck kojeg su navijači izviždali tijekom dvoboja s Chicagom, kad se tribinama stadiona Lucas Oil u Indianapolisu proširila vijest o njegovom prijevremenom umirovljenju.

- Lagao bih vam kad bih rekao da nisam čuo. Zaboljelo me to - rekao je igrač koji karijeru završava sa 171 'touchdown' dodavanjem i osvojenih više od 23.600 jarda.

Odlukom o umirovljenju, koju su stalni pratitelji događanja u NFL-u opisali "najšokantnijom u povijesti lige", Luck je mjesto startnog 'quarterbacka' Coltsa ostavio u rukama Jacobyja Brissetta, koji je u Indianapolis stigao 2017. godine iz New England Patriotsa i s kojim su Coltsi u vodećoj ulozi prije dvije sezone imali mizeran učinak 4-12.

(jt)