Andy Murray se vraća: Samo da ne igram na 3 dobivena seta

Najbolji mogući slučaj je povratak u Cincinnatiju, najavio je Andy Murray koji je početkom godine bio na pragu mirovine.

Britanac se dugo mučio s kukom, kada su bolovi postali neizdrživi, odlučio je otići na operaciju. Suprotno svim očekivanjima i najavi mirovine, vratio se na teren. Zaigrao je najprije u parovima. Prvo sa Felicianom Lopezom u Queensu kojeg su i osvojili, a zatim sa Serenom Williams u Wimbledonu gdje su stiglu do trećeg kola.

Logičan rasplet je povratak na terene u pojedinačnoj konkurenciji. To bi se moglo dogoditi već 10. kolovoza kada počinje ATP turnir u Cincinnatiju.

- Ako se tamo ne bih vratio, najvjerojatnije bih čekao da prođe US Open. Ne bih htio da mi prvi turnir u pojedinačnoj konkurenciji bude Grand Slam gdje moram igrati na tri dobivena seta - rekao je Murray.

Prije Australian Opena najavio mirovinu

- Nisam dobro. U strašnim sam bolovima i to traje već gotovo dvadeset mjeseci. Napravio sam sve da izliječim taj kuk, ali ništa ne pomaže. Bolje sam nego prije šest mjeseci, ali i dalje me jako boli. Bol je neizdrživa i ne želim više tako igrati. Sve sam probao, dao sam sve od sebe... - pričao je Andy Murray u siječnju u emotivnom istupu pred novinarima uoči početka Australian Opena.

- Moram stati, ne mogu više igrati i misliti kad će bol prestati. Planirao sam eventualno igrati još par mjeseci do Wimbledona jer je to turnir na kojem bih se želio oprostiti, ali iskreno ne znam hoću li moći izdržati do tada, trpjeti ovu bol još četiri, pet mjeseci. Da, Australian Open bi mogao biti moj zadnji turnir. Velika je šansa da je ovo moj kraj.

- Razmišljam o operaciji, ali ne da se vratim tenisu nego kako bih si olakšao svakodnevni život, kako bih mogao normalno obuvati cipele, oblačiti čarape bez bolova - rekao je tada, a samo nekoliko mjeseci kasnije vratio se na teren!

Kuk ga je mučio od 2017. godine

Najpoznatiji britanski tenisač godinama je imao problema s desnim kukom, ali situacija se zakomplicirala 2017. godine tijekom Ronald Garrosa. Morao je propustiti nekoliko velikih turnira, a nakon otkazivanja US Opena, objavio je da neće igrati do kraja sezone. Na kraju je morao otkazati i prošlogodišnji Wimbledon, vratio se na US Openu i ispao u drugom kolu. Zbog svega je potražio i pomoć psihologa.

Najveći uspjesi u karijeri su mu dva osvojena Wimbledona i US open, a ima i dva zlata s Olimpijskih igara te Davis Cup. Ukupno je igrao 11 Gland Slam finala, a osvojio je 45 ATP naslova. Osvajanjem Wimbledona 2013. godine postao je prvi Britanac kojemu je to uspjelo još od 1936. godine. Na turnirima je zaradio više od 60 milijuna dolara.