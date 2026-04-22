SJAJNA FORMA DINAMOVCA

ANKETA Beljo je stigao nadomak Vlaovića! Treba li ga zvati na SP

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Beljo do kraja sezone želi napraviti dvije stvari - dostići i prestići rekord Eduarda Da Silve od 34 gola u HNL-u u sezoni 2006./07. i izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom

Dion Drena Beljo ne prestaje zabijati! Protiv Istre 1961 (0-2) je zabio 28. gol u HNL-u ove sezone i stigao na jedan gol manje od Gorana Vlaovića koji je u sezoni 1993./94. zabio 29 golova. Do kraja prvenstva ostalo je pet kola. 

Koliko je Beljo u nevjerojatnoj formi, najbolje svjedoči podatak o čak 15 golova u prvenstvu u zadnjih šest utakmica! Nestvarno, gotovo tri (2,5) po utakmici. 

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Beljo do kraja sezone želi napraviti dvije stvari - dostići i prestići rekord Eduarda Da Silve od 34 gola u HNL-u u sezoni 2006./07. i izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom. Pred izbornikom Zlatkom Dalićem težak je izazov - odlučiti koga će od napadača voditi na Mundijal jer su i Ante Budimir, Igor Matanović i Petar Musa također u vrlo solidnoj formi. 

Dinamo do kraja sezone igra protiv Varaždina doma, Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima i Lokomotive doma, a čeka ga i finale Kupa protiv Rijeke. 

Treba li Dalić zvati Belju na Svjetsko prvenstvo?

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine

