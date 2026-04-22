Beljo do kraja sezone želi napraviti dvije stvari - dostići i prestići rekord Eduarda Da Silve od 34 gola u HNL-u u sezoni 2006./07. i izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom
ANKETA Beljo je stigao nadomak Vlaovića! Treba li ga zvati na SP
Dion Drena Beljo ne prestaje zabijati! Protiv Istre 1961 (0-2) je zabio 28. gol u HNL-u ove sezone i stigao na jedan gol manje od Gorana Vlaovića koji je u sezoni 1993./94. zabio 29 golova. Do kraja prvenstva ostalo je pet kola.
Koliko je Beljo u nevjerojatnoj formi, najbolje svjedoči podatak o čak 15 golova u prvenstvu u zadnjih šest utakmica! Nestvarno, gotovo tri (2,5) po utakmici.
Beljo do kraja sezone želi napraviti dvije stvari - dostići i prestići rekord Eduarda Da Silve od 34 gola u HNL-u u sezoni 2006./07. i izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom. Pred izbornikom Zlatkom Dalićem težak je izazov - odlučiti koga će od napadača voditi na Mundijal jer su i Ante Budimir, Igor Matanović i Petar Musa također u vrlo solidnoj formi.
Dinamo do kraja sezone igra protiv Varaždina doma, Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima i Lokomotive doma, a čeka ga i finale Kupa protiv Rijeke.
Treba li Dalić zvati Belju na Svjetsko prvenstvo?
