ANKETA Hoćete li navijati za BiH na ovom Svjetskom prvenstvu?

Bosna i Hercegovina danas se vraća na Svjetsko prvenstvo nakon dugih 12 godina izbivanja. Pred izabranicima Sergeja Barbareza je prva utakmica u skupini protiv domaćina Kanade, a kasnije ih još čekaju ogledi protiv Katra i Švicarske.

Put do Mundijala nije bio nimalo lak. Izbornik Sergej Barbarez preuzeo je reprezentaciju u teškom trenutku i izgradio potpuno novu momčad, a do SP-a su stigli dramatičnim putem kroz doigravanje.

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Srušili su Wales, a zatim u Zenici u povijesnoj atmosferi i Italiju. Barbarez je za SP-u u kadar uvrstio 26 igrača, a predvodi ih legendarni Edin Džeko (40), koji će nositi traku kapetana na svom vjerojatno posljednjem Svjetskom prvenstvu.

Uz iskusnog Džeku, okosnicu momčadi čine veznjak Brøndbyja Benjamin Tahirović, bek Amar Dedić, te Ermedin Demirović i Haris Tabaković u napadu. U obrani se oslanjaju na iskusnog Seada Kolašinca, a između stativa stoji Nikola Vasilj.