ANKETA Blizu je kraj HNL-a! Tko ostaje u ligi, a tko ide u Europu?

Kraj HNL-a sve je bliže, a borbe za ostanak i Europu sve se više zahuktavaju. Dinamo samo matematika dijeli od naslova, Hajduk je izgubio od Osijeka, ali njegovo drugo mjesto nitko neće dirati, ali pogled od trećeg do zadnjeg mjesta nosi veliku borbu i potpuni kaos do kraja. Posebno je zapetljana borba za Europu jet tu u igru ulazi i Kup.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Osijek 0-1

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Hajduk - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Borba za ostanak

Nakon 30. kola alarmi u Osijeku su se upalili. Poraz od Varaždina i pobjeda Vukovara protiv Istre - paf! Razlika samo četiri boda šest kola prije kraja. Onda je u 31. kolu stiglo veliko olakšanje. Radotićevi ratnici ruše Hajduk na Poljudu, razlika je opet sedam bodova i sada je na potezu Vukovar. Osijek do kraja sezone igra s Lokomotivom, Vukovarom, Istrom, Goricom i Slaven Belupom, što je nešto lakši raspored od onog kojeg ima Vukovar.

Tomislav Stipić će s Vukovarcima tražiti novi bitan skalp. U Gradski vrt stiže Gorica koja je u nizu od tri poraza. Idealan protivnik za Vukovar da se ponovo približi Osijeku i dodatno zakomplicira borbu za ostanak. Vijesti iz Splita dodatno su uzdrmale Vukovar, ali ništa još nije gotovo i zato Gorica mora pasti. Nakon Gorice, do kraja će Vukovar igrati sa Slavenom, Osijekom, Rijekom, Varaždinom i Hajdukom

Upravo bi međusobni okršaj između Vukovara i Osijeka na Gradskom vrtu u 33. kolu mogao donijeti odluku o tome tko će ostati u ligi.

Borba za Europu

Tu se je situacija tek komplicirana. Dinamo i Hajduk su sigurni, dakle za još dva mjesta bori se pet momčadi. Rijeka, Varaždin, Lokomotiva, Slaven Belupo i Istra. Za sada treće i četvrto mjesto drže Varaždin i Rijeka, ali je Lokomotiva pobjedom nad Slavenom došla na samo dva boda od Rijeke, uz utakmicu više. Stvar dodatno komplicira upravo 31. kolo jer Varaždin i Rijeka igraju međusobno.

Rijeka Europu može dograbiti i preko Kupa, a ako Dinamo osvoji duplu Krunu, onda mora loviti 3. ili 4. mjesto. Najgori scenarij za Rijeku je da ne osvoji Kup i prestigne ju netko od pratitelja. Zato će se sigurno htjeti osigurati u prvenstvu kako ne bi bilo problema.

Najbliže Varaždinu i Lokomotive je Lokomotiva koja je srušila Slaven Belupo u 31. kolu. Momčad Nikice Jelavića nada se da će se netko "poskliznuti" te da će se "ugurati" na četvrto mjesto (i nadati se da Dinamo uzme Kup), a nije isključeno da će doći i na treće mjesto. Slaven je i dalje tu, ali mu je poraz od Lokomotive praktički raspršio snove o Europi te je na četiri boda od Rijeke, uz utakmicu više. Istra ga može preskočiti i opet ući u borbu za Europu, ali za to mora dobiti Dinamo. To je, s ovakvom formom, nemoguć zadatak.