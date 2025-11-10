ANKETA Dalić na mukama: Tko treba braniti za reprezentaciju?

Pitanje golmana u vatrenima je velika muka po Zlatka Dalića i njegovog trenerskog stožera. Na popisu pozvanih golmana za predstojeće susrete protiv Farskih Otoka (petak) i Crne Gore (ponedjeljak) su Dominik Livaković (Girona), Ivica Ivušić (Hajduk) i Dominik Kotarski (Kopenhagen).

Prvi Dalićev izbor je Dominik Livaković, ali golman Girone ove sezone za španjolski klub nije upisao ni minute. Livi je zadnji put branio u remiju protiv Češke 9. listopada (0-0), a u klupskom nogometu krajem kolovoza u trijumfu Fenerbahčea protiv Genclerbirligija (3-1).

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvat je bio želja trenera Michela koji je u velikim problemima jer se nalazi na posljednjem mjestu La Lige. Girona ima najlošiju obranu lige s 24 primljena gola i tek sedam skupljenih bodova u 11 odigranih kola. Mnogi, uključujući i Livakovićevog agenta Andyja Baru, ne razumiju zašto Michel ne koristi hrvatskog reprezentativca nakon lošeg otvaranja prvenstva. Crnom nizu ne nazire se kraj i nadamo se kako će španjolski trener promijeniti mišljenje.

Ivica Ivušić pruža dobre i konstantne igre u Hajduku koji je na čelu HNL-a. Hajduk ima najbolju obranu lige s osam primljenih golova što ide u prilog Ivušiću kao pretendentu za prvo mjesto golmana u Hrvatskoj. Ivušić je u Hajduk stigao ljetos za 800 tisuća eura iz Pafosa s kojim je osvojio ciparsko prvenstvo. 30-godišnjak je upisao svih 12 ligaških nastupa ove sezone i Daliću daje glavobolju jer, za razliku od Livakovića, neprekidno brani i pruža solidne nastupe što podupire i statistika.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dominik Kotarski treći je izbor Zlatka Dalića, ali izbornik je odlučio pružiti mu priliku protiv Gibraltara na zadnjem reprezentativnom okupljanju. Hrvatska je pobijedila 3-0, a Kotarski nije imao previše posla na golu. To je 25-godišnjaku bio treći nastup za A vrstu. Trenutačno se nalazi u Kopenhagenu koji ga je prošlo ljeto kupio za pet milijuna eura iz PAOK-a.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prošli tjedan doživio je debakl na golu danskog predstavnika u Ligi prvaka u visokom porazu od Tottenhama (0-4). Direktno je kriv za dva gola londonskog kluba i bio je najlošije ocijenjen igrač na terenu. Njemu, kao i Ivušiću, ide u prilog što je prvi izbor trenera Jacoba Neestrupa - Kotarski je branio na svakom susretu Kopenhagena ove sezone.

Statistika golmana hrvatske reprezentacije

Prema popularnom Transfermarktu Kotarski je naš najvrjedniji vratar (osam milijuna eura), Livaković vrijedi šest milijuna eura, a Ivušić milijun i 500.000 eura. Glede forme prvi izbor je Ivušić, po minutaži i konstanti Kotarski, a po svemu što je napravio za Hrvatsku u prošlosti Livaković.

Popis hrvatskih reprezentativaca za predstojeće utakmice

Koga biste vi na Dalićevu mjestu stavili na gol?