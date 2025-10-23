ANKETA Hoće li Dinamo i Rijeka slaviti u europskim susretima?

Dinamo i Rijeka u četvrtak igraju važne dvoboje u Europi. "Modri" gostuju kod švedskog Malmöa i traže treću pobjedu u Europi, dok će Rijeka na svojoj Rujevici dočekati prašku Spartu. "Modri" su izvrsno krenuli u Europsku ligu te u prva dva kola srušili Fenerbahče i Maccabi, dok je Rijeka porazom kod armenskog Noaha otvorila svoj put u Konferencijskoj ligi.

Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Momčad Marija Kovačevića je nakon sjajnog niza od četiri pobjede posrnula na "gostovanju" kod Lokomotive. Spustilo je to "modre" na zemlju te su uspjeli na domaćem terenu svladati Osijek te puni optimizma putuju u Malmö. Očekuje ih protivnik koji je pri kraju domaćeg prvenstva, a u Europskoj ligi je dva puta izgubio (Ludogorec i Viktoria Plzen).

Malmo je na dnu Europske lige, stoga nije čudo što je Dinamo favorit za pobjedu prema kladionicama s koeficijentom 2,35. Tečaj na pobjedu Šveđana iznosi 2,90, a na remi 3,50.

Rijeka se jako muči s formom na početku sezone i nikako da uhvati kontinuitet pobjeda. U HNL-u drži katastrofalno sedmo mjesto i već sada zaostaje 11 bodova od vodećeg dvojca. Novi trener Victor Sanchez muči se na početku svog mandata, a riječke uzdanice i dalje ne mogu pronaći igru kakvu su imale prošle sezone.

Rijeka goste iz Praga dočekuje nakon poraza od Vukovara i neriješenog rezultata s Istrom, ali bi huk s krcate Rujevice mogao gurnuti momčad s Kvarnera do pobjede i do prekretnice sezone .Prema kladionicama, Sparta je veliki favorit za tri boda s koeficijentom 1,90. Štoviše, kladionice smatraju kako će Rijeka prije osvojiti bod (koef. 3,50) nego pobjedu (koef 3,70), iako će imati podršku domaće publike.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Pitamo vas što mislite kakav će biti ishod utakmica u Malmöu i Rijeci, dajte svoje mišljenje u anketi.