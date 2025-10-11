ANKETA Je li dobra odluka prebacivanje Luke Vuškovića u mladu reprezentaciju Hrvatske?

Obavijesti

Je li dobra odluka prebacivanje Luke Vuškovića u mladu reprezentaciju Hrvatske?

Piše Petar Božičević,

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Podsjetimo, mladi stoper Tottenhama na posudbi u HSV-u jednom je nastupio za hrvatsku seniorsku reprezentaciju i to protiv Češke na Opus Areni (5-1)

Luka Vušković (18) priključen je hrvatskoj U-21 reprezentaciji koju čeka važan kvalifikacijski dvoboj za Euro protiv Ukrajine. Izbornici Zlatko Dalić i Ivica Olić (izbornik mladih "vatrenih") dogovorili su se da će Vušković pomoći mladoj reprezentaciji, iako je prvotno pozvan u A selekciju. 

Izazvao je taj potez dosta reakcija u javnosti. Neki smatraju da je mladi stoper mogao dobiti priliku i protiv Gibraltara u kvalifikacijskoj utakmici A selekcije za odlazak na SP 2026., dok drugi misle da je pametno što je ipak prepušten U-21 selekciji. 

Podsjetimo, mladi stoper Tottenhama na posudbi u HSV-u jednom je nastupio za hrvatsku seniorsku reprezentaciju i to protiv Češke na Opus Areni (5-1). 

