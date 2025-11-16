ANKETA Je li Harry Kane u ovom trenutku najbolji nogometaš svijeta? Evo kakve su mu brojke

Iako je Engleskoj utakmica protiv Albanija bila potpuno rezultatski nevažna, Thomas Tuchel ne može zamisliti momčad bez Harryja Kanea. Sjajni napadač zabio je oba gola u pobjedi 2-0 i potvrdio svoju nestvarnu formu ove sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Kane otkrio kamo će s loptom s kojom je utrpao četiri Dinamu | Video: 24sata Video

Naime, Kane je za Bayern i Englesku od početka sezone zabio čak 28 golova! U 17 utakmica je zabio 23 gola za Bayern i dodao tri asistencije, dok je za "tri lava" tresao mrežu pet puta u isto toliko utakmica. Ukupno dakle ima 28 golova i tri asistencije u 22 utakmice!

Kane je svjestan sjajnih brojki, ali i toga da će mu za eventualno osvajanje Zlatne lopte trebati veliki trofej.

- Mogu zabiti 100 golova, ali ako ne osvojim Ligu prvaka ili Svjetsko prvenstvo, vjerojatno neću doći do Zlatne lopte. Isto je i sa Haalandom i sa bilo kojim igračem. Morate osvajati najveće trofeje - rekao je i dodao:

- S obzirom na to kako teče sezona, čini se da smo u odličnoj formi. I Bayernu ide dobro. Izgleda da smo sigurno jedni od favorita za Ligu prvaka. To možda malo povećava izglede u moju korist. Isto je i s Engleskom. Mislim da ćemo na turnir ući kao jedni od favorita.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Engleskom napadaču ugovor s Bayernom istječe u ljeto 2027., a engleski The Guardian pisao je o mogućem prelasku u Barcelone. Ipak, pitanje je koliko u tome ima istine i bi li ga Bavarci bili voljni pustiti.

Kanea u nevjerojatnim brojkama ove sezone mogu pratiti samo dvojica nogometaša; Erling Braut Haaland i Kylian Mbappe. Napadač Manchester Cityja i Norveške zabio je 30 golova od početka sezone (za klub i reprezentaciju), s tim da ih čak pet otpada na utakmicu protiv Moldavije (11-1).

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Realova superzvijezda Mbappe došao je do 23 gola u sezoni, ali rijetke su utakmice u kojima nije pogodio mrežu.