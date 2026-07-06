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OPOZVALI SU GA

ANKETA Je li ovaj start vrijedan crvenog kartona i suspenzije?

Piše Josip Tolić,
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ANKETA Je li ovaj start vrijedan crvenog kartona i suspenzije?
Foto: Profimedia
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Skandal trese Mundijal: Fifa je pod pritiskom ublažila crveni Folarinu Balogunu pa SAD ide dalje s njim u sastavu

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Igrala se 64. minuta utakmice između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Svjetskoga nogometnog prvenstva u Santa Clari. SAD je vodio 1-0, a Folarin Balogun, strijelac jedinog gola, nagazio je na gležanj Tarika Muharemovića.

Brazilski sudac Raphael Claus, koji je stajao u blizini, nije prvotno signalizirao ni faul za "zmajeve". No zvali su ga iz VAR sobe na monitor i nakon pregleda je pokazao izravan crveni karton američkom napadaču. I bez njega su domaćini zadržali, štoviše i povećali prednost do kraja i plasirali se među najboljih 16, gdje ih u noći na utorak očekuje Belgija.

I to, nakon odluke Fifine disciplinske komisije, s Balogunom u sastavu. Naime, nakon višednevnoga lobiranja i pritisaka iz američkog saveza, ali i samog vrha države i administracije predsjednika Donalda Trumpa, krovna nogometna organizacija automatsku suspenziju preinačila je u uvjetnu kaznu koja će stupiti na snagu ako u idućih godinu dana ponovi sličan prekršaj (!?).

To se na mundijalima nije dogodilo od 1964. i Brazilca Garrinche, koji je nakon isključenja u polufinalu (tad još nije bio uveden crveni karton), također pod pritiskom politike, dobio priliku igrati i u finalu u Čileu i osvojio ga. Osude i reakcije ljudi u nogometu i navijača na potez Fife stižu sa svih strana.

Je li Balogun trebao dobiti crveni?

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