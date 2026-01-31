ANKETA Je li transfer Kulenovića u Italiju dobar potez Dinama?

Napadač Dinama Sandro Kulenović (26) napušta maksimirski stadion i u ekspresnom roku odlazi u Torino, a posao je zaključen u kasnim večernjem satima u petak, doznao je Germanijak. Iako se pričalo da bi Kulenović mogao otići u Veronu, ponudu Torina vrijednu 3,5 milijuna eura uz bonuse nije mogao odbiti. U Torinu će se pridružiti hrvatskom reprezentativcu Nikoli Vlašiću (28).

Kulenović je u zagrebačku momčad stigao iz Legije 2019., a za 'modre' je do sada upisao 127 nastupa, od čega ih je tijekom ove sezone skupio 26. Ove sezone mrežu je zatresao deset puta, uz dvije asistencije. Iako njegove brojke govore drukčije, trener Mario Kovačević nije davao preveliku minutažu napadaču. Kulenović je ove sezone na terenu proveo 886 minuta, a usporedbe radi, Dion Drena Beljo skupio je dvostruko više, odnosno 1592 minute.

Torino ove sezone igra toplo-hladno i trenutačno je 15. na tablici Serie A s 23 boda u 22 odigrana kola. Jedan od najboljih igrača kluba i njihov najbolji strijelac u talijanskom prvenstvu je jedan od kapetana kluba Nikola Vlašić. Konkurenciju Kulenoviću u napadu čine Che Adams (tri gola), Giovanni Simeone (pet golova) i Cyril Ngonge (jedan gol).

Torino je jedna od najmanje efikasnih momčadi glede postignutih golova u Italiji. Zabili su tek 21 gol, a manje od njih postigli su jedino Cremonese (20), Pisa (18), Verona (18), Parma (14) i Lecce (13). Veliki problem je i obrana kluba sa sjevera Italije jer su u 22 kola primili 40 golova što je najviše u ligi.

26-godišnji Zagrepčanin nije se uspio probiti među prvih 11 dok je trener bio Jakirović, Bjelica, Cannavaro i Perković, ali žele ga u Torinu. Odlazak u Torino formalizirat će se kao posudba do kraja sezone s obveznim otkupom na ljeto, pod uvjetom da Torino ostane u Serie A. U nedjelju ih čeka susret protiv Leccea (12.30 sati) za koji bi Kulenović mogao konkurirati.