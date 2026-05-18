ANKETA Jesu li Beljo i Stojković trebali dobiti poziv? 'Nije sve u formi, držim se svojih principa'

Najbolji strijelac HNL-a Dion Drena Beljo, autor 31 gola u HNL-u, 38 u svim natjecanjima ove sezone, najbolji strijelac u jednoj sezoni domaćeg prvenstva od Eduardova 34 gola 2006/07., nije se našao među šest napadača koje je Zlatko Dalić pozvao na Svjetsko prvenstvo. Zasad se nalazi na pretpozivu.

Izbornik je odluku objavio u ponedjeljak na press konferenciji pa bi tako Dinamo drugi dio prvenstva, uz odlazak Dominika Livakovića i istek posudbe, trebao dočekati bez igrača u reprezentativnoj konkurenciji. Među 26 se nije našao ni Luka Stojković, za kojeg se posljednjih dana šuškalo kako bi mogao upasti, ali je također završio na pretpozivu.

- Moram donijeti teške odluke koje su najbolje za nas u ovom trenutku. Reprezentacija nije trenutak, trenutačna forma. Gledam određeni ciklus i nije sve u formi. Tu sam devet godina i znam što radim. Držim se svojih principa i načina razmišljanja i ne odustajem od toga - rekao je Dalić pa o dinamovcima pojedinačno:

- Beljo je igrama zaslužio da bude blizu, ali problem mu je jaka konkurencija, ništa drugo. Imamo Kramarića i Budimira koji su neupitni, a tu su i Musa i Matanović. Musa je bio sjajan u zadnje vrijeme, Matanović igra odlično u Bundesligi, u finalu je Europske lige. Obojica su u zadnja dva mjeseca samo podigli status. Učinak Belje je fantastičan i nadam se da će brzo biti u reprezentaciji. Zvao sam ga i kad je bio u inozemstvu, dao mu priliku (dvije utakmice u Ligi nacija 2023., op.a.). Ja sam tu da donesem odluke.

- Stojković? Tu sam bio u najvećoj dilemi, na najboljem je putu da je tu. Luka Sučić, Pašalić, i Fruk je bio tu u nekakvim dilemama, ta me priča puno zamolila. Do 1. lipnja ćemo to riješiti, ako netko osjeti da ne može.

- Josip Mišić? Najbolji igrač Dinama, dovoljno govori o njemu potez Bobana kad ga je lani zadržao i promovirao u kapetana. Kad je bilo vrijeme, tad je konkurencija bila jaka poput Kovačića, Brozovića i Rakitića, sad je kasno. Mišić je pokazao formu. Kad nisam već prije, sad nisam o tome puno razmišljao.