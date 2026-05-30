ANKETA Jesu li Parižani oštećeni za penal u finalu Lige prvaka?

Nogometaši Arsenala poveli su protiv PSG-a golom Kaija Havertza u šestoj minuti utakmice. Nijemac je zabio iz prve prave prilike na utakmici. Pucao je iskosa unutar kaznenog prostora visoko iznad glave Safonova koji je ostao bespomoćan. Međutim, kontroverzna situacija na utakmici je igranje rukom Bukaya Sake u vlastitom kaznenom prostoru.

Still find it crazy that VAR didn’t give Saka’s handball. PSG clearly robbed pic.twitter.com/M6dmCRpWzl — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) May 30, 2026

Englez je u 16. minuti utakmice dobio nezgodnu loptu na rubu šesnaesterca. Nije ju idealno primirio i uz pomoć ruke je uspio smiriti posjed.

Igrači PSG-a su počeli dizati ruke i signalizirati sucu da mora svirati penal, ali to se nije dogodilo. Čak se ni VAR soba nije uključila i posavjetovala suca Daniela Sieberta da ponovno pregleda spornu situaciju.