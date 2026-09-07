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ANKETA Jesu li Šego i Hrgović zaslužili bar Bilićev pretpoziv?

Piše 24sata,
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ANKETA Jesu li Šego i Hrgović zaslužili bar Bilićev pretpoziv?
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Petorica putnika sa Svjetskog prvenstva nisu se našla na Bilićevom popisu, a na popisu su dinamovci Josip Mišić i Dion Drena Beljo

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Slaven Bilić u ponedjeljak je objavio prvi popis otkako se vratio na klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Podsjetimo, Bilić je ljetos naslijedio Zlatka Dalića u izborničkoj fotelji "vatrenih", a nije napravio dramatične promjene u odnosu na prethodnika.

Zagreb: Slaven Bili? objavio popis igra?a za nadolaze?e utakmice
Zagreb: Slaven Bili? objavio popis igra?a za nadolaze?e utakmice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Petorica putnika sa Svjetskog prvenstva nisu se našla na Bilićevom popisu, a na popisu su dinamovci Josip Mišić i Dion Drena Beljo. Ipak, neki su očekivali kako će Bilić na njega uvrstiti i barem jednog hajdukovca...

Tu se, ponajviše, ističe sjajni Michele Šego, koji rešeta mreže u prvenstvu i Europi, kao i Šimun Hrgović, koji se solidnim izvedbama pokazao opcijom za deficitarnu poziciju lijevog beka. Ipak, Bilić ih nije pozvao u reprezentaciju, štoviše, nisu dobili ni pretpoziv... Smatrate li to ispravnom odlukom?

Je li Bilić trebao zvati Hrgovića i Šegu u reprezentaciju?

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