ANKETA Jesu li Šego i Hrgović zaslužili bar Bilićev pretpoziv?

Slaven Bilić u ponedjeljak je objavio prvi popis otkako se vratio na klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Podsjetimo, Bilić je ljetos naslijedio Zlatka Dalića u izborničkoj fotelji "vatrenih", a nije napravio dramatične promjene u odnosu na prethodnika.

Zagreb: Slaven Bili? objavio popis igra?a za nadolaze?e utakmice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Petorica putnika sa Svjetskog prvenstva nisu se našla na Bilićevom popisu, a na popisu su dinamovci Josip Mišić i Dion Drena Beljo. Ipak, neki su očekivali kako će Bilić na njega uvrstiti i barem jednog hajdukovca...

Tu se, ponajviše, ističe sjajni Michele Šego, koji rešeta mreže u prvenstvu i Europi, kao i Šimun Hrgović, koji se solidnim izvedbama pokazao opcijom za deficitarnu poziciju lijevog beka. Ipak, Bilić ih nije pozvao u reprezentaciju, štoviše, nisu dobili ni pretpoziv... Smatrate li to ispravnom odlukom?