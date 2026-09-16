HAPOEL - DINAMO 0-0 Izraelci su veći dio utakmice bili bolji protivnik, no nisu uspjeli doći do pobjede
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ANKETA Kako su igrali igrači Dinama? Ocijenite im nastup
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Dinamo je u prvom kolu Europske lige osvojio prvi bod. U specifičnim uvjetima, u Rumunjskoj je gostovao kod Hapoela Be'er Sheve. Iako su nominalni domaćini bili bolja momčad, utakmica je završila bez golova. U nastavku ocijenite igru Dinamovih nogometaša.
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