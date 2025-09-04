ANKETA Koji je europski velikan napravio najbolji posao u ovom prijelaznom roku?

Prijelazni rok završio je u ligama petice. Bilo je vrlo prometno, pogotovo u Engleskoj gdje se i ove sezone najviše trošilo. Europski velikani napravili su promjene u momčadima, evo presjeka po najvećim europskim klubovima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

Liverpool

Momčad s Anfielda potrošila je 482,9 milijuna eura na pojačanja i po tome je rekorder. Najzvučniji su dolasci Isaka (145 milijuna) i Wirtza (125), ali skupo je plaćen i Ekitike (95). Bekovske pozicije su pojačali Kerkez i Frimpong, a mladi Leoni je stigao na stopersku poziciju za 31 milijun eura.

Foto: Peter Powell/REUTERS

Što se tiče prodaja, "redsi" su zaradili 219,5 milijuna eura, a ostali su bez Luisa Diaza (70), Nuneza (53), Quansaha (35), Doaka (23,2), Kellehera (14,8), Trenta (10), Mortona (10)...

Potrošili: 482,9 mil.eura

Zaradili: 291,5

Real Madrid

"Kraljevski klub" pojačao je obranu nakon lošije prošle sezone. Stigli su Huijsen, Carreras i Trent, dok je napadački dio momčadi pojačao mladi Franco Mastantuono (18). Potrošili su 167,5 milijuna eura, a zaradili 27 milijuna eura kroz prodaju dosta mladih igrača iz Castille, a od seniora su otišli Luka Modrić, Lucas Vasquez i Jesus Vallejo, svi bez odštete.

Potrošili: 167,5 mil.eura

Zaradili: 27

Foto: Lee Smith/REUTERS

Manchester City

Trošilo se i na Etihadu nakon slabašne prošle sezone. Reijnders je plaćen 55 milijuna eura, Air-Nouri 36,8, Cherki 36,5, Trafford (31,2), Donnarumma 30... Zanimljivo je da su u ovom prijelaznom roku doveli čak tri golmana, ali nema sumnje da će Donnarumma biti "jedinica". Od prodaje je City uprihodio solidnih 70,5 milijuna, a bez odštete su otišli neki legendarni igrači poput Kevina De Bruynea i Ilkaya Gundogana.

Potrošili: 206,9

Zaradili: 70,5

Arsenal

"Topnici" su znatno ojačali kvalitetu i dubinu rostera. Stigli su Zubimendi, Eze, Gyokeres, Madueke, Mosquera, Norgaard, Kepa i Hicapie (na posudbu) za ukupno 293,5 milijuna eura. Ono što navijače može zabrinuti jest to što je Arsenal uprihodio svega 10,3 milijuna eura od prodaje igrača. Ipak, nitko od ključnih igrača nije napustio klub...

Potrošili: 293,5

Zaradili: 10,3

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Paris Saint-Germain

Prvak Europe odradio je tih prijelazni rok. Za 63 milijuna eura stigao je Zabarnji iz Bournemoutha, a za 40 milijuna eura Chevalier iz Lillea. Dosta se prodavalo i zaradilo 64 milijuna eura, a za odštetu su otišli Donnarumma, Mukiele, Asensio, Soler, Škriniar i Tenas.

Potrošili: 103 mil.eura

Zaradili: 64

Barcelona

Španjolski prvak ima samo 22 igrača u prvoj momčadi (prema TM-u), a ovog je ljeta potrošio samo 25 milijuna eura i to na golmana Joana Garciju. Stigao je i Rashford na posudbu. Prodali su Katalonci pet igrača i zaradili 23 milijuna, ali možda će ih više kvalitativno koštati odlasci Iniga Martineza i Clementa Lengleta bez odštete.

Potrošili: 25 milijuna eura

Zaradili: 23

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Chelsea

Još jedno ljeto su "plavci" iskrcali puno novca za dolaske igrača. Joao Pedro predvodi listu sa 63,7 milijuna eura velikom odštetom, a iza njega su Gittens (56), Garnacho (46,2) i Hato (44,18). Od igrača koje je Chelsea kupio, najstariji je Joao Pedro s 23 godine.

Treba naglasiti i da je Chelsea kvalitetno i puno prodavao ovog ljeta. Za Maduekea je dobio 56 milijuna, za Nkunkua 37, a za Felixa 30 milijuna eura. Ukupno je zaradio čak 332,25 milijuna eura ovog ljeta.

Potrošili: 328,15 mil.eura

Zaradili: 332,25

Inter

Viceprvaci Europe su promijenili trenera i nekoliko igrača. Stigao je i Petar Sučić, između ostalog, a ovog je ljeta Inter potrošio 92,7 milijuna. Zaradio je 48, a od bitnijih igrača otišao je samo Pavard i to na posudbu u Marseille.

Potrošili: 92,7

Zaradili: 48

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Bayern

Bavarci su kupili Luisa Diaza za 70 mil.eura, a Jonathana Taha platili su 2 milijuna. Stigao je i Nicolas Jackson na posudbu i to za čak 16,5 milijuna. Svega 88,8 milijuna eura su potrošili, a zaradili su 98,95. Tel je otišao za 35, Coman za 25, Wanner za 15... Otišao je i Vidović u Dinamo za 1,2 milijuna eura.

Potrošili: 88,8 mil.eura

Zaradili: 98,95

Juventus

"Stara dama" želi se vratiti na vrh europskog nogometa, a ovog je ljeta potrošila 137,3 milijuna eura na otkup Conceicaa i dolaske Nice Gonzaleza, Lloyda Kellyja, Kalulua itd. Zaradili su Torinezi solidnih 84,5 milijuna eura, a najviše su novca dobili za Nicola Rovellu (17).

Potrošili: 137,3

Zaradili: 84,5

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Što se tiče ostalih velikana europskog nogometa, valja spomenuti da je Newcastle potrošio 288,85 milijuna eura, Manchester United 250,7, dok je Kovačeva Borussia uložila oko 100 milijuna eura na dolaske Jobea Bellinghama, Fabia Silve, Chukwuemeke, Kutchera...

Pitamo vas, tko je od europskih velikana napravio najbolji posao u ovom prijelaznom roku?