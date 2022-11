ANKETA Koju biste ocjenu dali Anti Čačiću za (ne)uspjeh u LP?

Dinamo je završio grupnu faze Lige prvaka s četiri osvojena boda uz gol-razliku 4-11 i ispao iz europskih natjecanja za ovu sezonu. Na račun trenera Ante Čačića nizale su se salve kritika sve do prve utakmice s Chelseajem, a nove su krenule nakon poraza u Austriji.

POGLEDAJTE VIDEO: BBB u Londonu

Još od ždrijeba grupne faze bilo je jasno da će Dinamo teško moći nešto napraviti protiv Chelseaja i Milana, a dva susreta sa Salzburgom označena su ključnima. 'Modri' su iz te dvije utakmice uzeli tek bod što, jasno, nije dovoljno za apetite navijača nakon skalpa nad europskim prvakom iz 2021.

Salzburg nije slabija momčad od Dinama. Štoviše, prema Transfermarktu je austrijska momčad dvostruko vrjednija od hrvatskog prvaka. No, to svejedno nije značajna razlika u kvaliteti.Možda je Dinamo mogao odigrati hrabrije u Salzburgu, možda je mogao i Drmić zabiti onu "mrtvu" šansu. Uostalom, za to je i doveden... Bit će dosta tih "možda", a mi vas pitamo jeste li zadovoljni Dinamovim nastupima u Ligi prvaka...

Foto: ANTONIO BRONIC

Uostalom, neki igrači nisu igrali na prirodnim pozicijama, kao primjerice Robert Ljubičić.

- Njemu je ogromno opterećenje igrati lijevog beka, muči se, ne igra ono mjesto za koje su ga doveli. A mogao je... Tad bi više pridonio momčadi jer Dinamo ima dosta problema u sredini. Sustav je to koji Dinamo uigrava samo kroz Ligu prvaka! Ni na treninzima ni u HNL-u, samo u Ligi prvaka! I čujem da igrači baš nisu oduševljeni njime... - pričao je Ivković u HRT-ovom studiju.

Foto: PETER CZIBORRA

Dinamo se nipošto nije osramotio u Ligi prvaka. Na kraju krajeva, osvojio je više bodova od Rangersa, Viktorije iz Plzena, Celtica, Kopenhagena, Maccabija, pa čak i od posrnulog europskog giganta Juventusa, koji će s manje osvojenih bodova od Dinama nastaviti europsku sezonu... Ali uvijek će postojati taj "ali" jer Dinamo je u prvom kolu maznuo veliki Chelsea, a onda u sljedećih pet kola osvojio tek jedan jedini bod.

Najčitaniji članci