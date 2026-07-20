ANKETA Modrić ili Olmo. Tko je od njih veća legenda Dinama?

Španjolska je na krovu svijeta i tako je Dani Olmo postao prvi igrač koji je igrao u HNL-u, a onda se okrunio naslovom svjetskog prvaka. Odigrao je fenomenalan turnir, dirigirao veznim redom te bio "tihi vođa" Španjolske koja je zasluženo uzela trofej. Njegove početke u Dinamu znaju svi, a to koliko voli Zagreb, Dinamo i Hrvatsku pokazao je bezbroj puta.

Olmo i Dinamo "par" su koji se voli od prvog dana. Iako je u klub stigao 2015. godine iz Barcelone, Maksimirske tribine bolje su ga počele upoznavati u sezoni 2017/18. kada se sve više počeo isticati sjajnim igrama. Sezonu je započeo onim fenomenalnim golom protiv Hajduka na Maksimiru u pobjedi 3-1, a onda je krenulo. Postao je nezamjenjiv igrač "modrih", potezima je oduševljavao dinamovce i u pet godina se zacementirao u srce svih navijača plavih.

Zagreb: Dinamo uvjerljivo pobijedio Rijeku rezultatom 3:0 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za Dinamo je ukupno odigrao 124 utakmice, zabio 34 gola i 28 puta asistirao. Pet puta je s "modrima" bio prvak Hrvatske te je tri puta osvojio Kup. Za 34 milijuna eura otišao je u Leipzig 2020. godine, a status jednog od najvoljenijih stranaca u Dinamu donijele su mu izjave nakon odlaska iz Zagreba. Kad god stigne spominje Dinamo, Zagreb i Hrvatsku, na SP-u je rekao kako se i dalje divi zagrebačkom klubu. Hrvatski priča "kao materinji", čestita "modrima" na svim uspjesima i oni čestitaju njemu. Olmo je igrama postao, a riječima ostao legenda Dinama.

S druge strane je jedan od najvećih veznjaka koji su ikad hodali planetom Zemljom. Luka Modrić je promijenio nogomet, pomaknuo granice nogometa te s 40 godina i dalje vlada veznim redom. S Realom je osvojio sve što se može osvojiti, a tih šest Liga prvaka je jedno od najvećih dostignuća u povijesti. Zlatna lopta 2018. i prekid ere Messija i Ronalda je nevjerojatan uspjeh, a individualnih nagrada pokupio je bezbroj. E da, i najtrofejniji je igrač u povijesti Real Madrida. Čudesno.

I njega vežu sjajne uspomene za Dinamo. On je u Zagreb stigao kao krhki dječak, kalio se u Mostaru i Zaprešiću, a onda osvojio plava srca. Plesao je po terenima HNL-a i najavljivao da će postati jedan od najvećih ikada. Brojke kažu 118 nastupa u plavom dresu, 32 gola i 21 asistencija. Osvojio je tri naslova prvaka Hrvatske i dva Kupa, a na oproštajnoj utakmici na Maksimiru, kada su mnogi tugovali jer taj čudesni dječak ide iz Dinama, obećao je da će se vratiti.

ARHIVA - Split: Modri u dva susreta nadjačali Hajduk u finalu te osvojili 9. naslov u Kupu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ipak, odnos njega i Dinama, iako su čestitke padale s obje strane, nije najtopliji. Dinamo je imao i inicijativu da se Modrić vrati u klub, ali nije uspjelo. Ne spominje toliko često Dinamo, neki navijači smatraju da Dinamu nije zahvalio kako treba, a pomoćni teren nosi njegovo ime. Iako je Luka Modrić najbolji igrač hrvatske u povijesti, ikona svjetskog nogometa pa i Dinama, ali neki mu navijači "modrih"zamjeraju hladniji odnos prema klubu.

A mi vas pitamo, tko je veća legenda Dinama, Luka Modrić ili Dani Olmo?