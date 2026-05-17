ANKETA Nezaustavljivi Musa je opet zabio! Zaslužuje li poziv izbornika Dalića na Mundijal?

Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Musa (28) opet je bio strijelac u gostujućoj pobjedi svog Dallasa 3-2 nad San Jose Earthquakesa u 14. kolu MLS-a. Patrickson Delgado je postigao gol za vodstvo Dallasa 1-0, 54 sekunde nakon početka utakmice, ali su Earthquakesi izjednačili na 1-1 u 18. minuti pogotkom Beaua Lerouxa zamahnuo desnom nogom s vrha penala i savršeno pogodio u gornji desni kut gola.

Musa je doveo Dallas u vodstvo u 49. minuti utakmice. To mu je 12. gol u sezoni čime se popeo na drugo mjesto po broju postignutih golova u ligi, iza Huga Cuypersa iz Chicago Firea.

San Jose je izjednačio u 81. minuti kada je Reid Roberts postigao gol iz kornera, a pobjedu je Dallasu osigurao Sam Sarver koji je zabio u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Dallas je s 22 boda peti u Zapadnoj konferenciji MLS-a, dok je San Jose na drugom mjestu s 29 bodova, koliko ima i vodeći Vancouver.

Hrvatski napadači trenutno su u sjajnoj formi diljem Europe i Amerike. Igor Matanović zabija kao na traci za Freiburg, a Ante Budimir nastavlja oduševljavati u La ligi gdje je treći najbolji strijelac natjecanja. Zlatku Daliću to je sjajna vijest, ali i glavobolja, jer mora odlučiti koga od sjajnih napadača pozvati u reprezentaciju.