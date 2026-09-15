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ANKETA Ovo su novi hrvatski dresovi! Sviđa li vam se dizajn?

Piše Ivan Kužela,
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ANKETA Ovo su novi hrvatski dresovi! Sviđa li vam se dizajn?
Foto: adidas/HNS
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Adidas je otkrio nove dresove 'vatrenih'! Crveno bijele kockice i čipkasti potpis na plavim gostujućim dresovima obilježili su novu garnituru

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Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u novu eru opreme. Adidas je predstavio domaću i gostujuću garnituru dresova koje će hrvatski reprezentativci nositi u sklopu novog dugoročnog partnerstva s Hrvatskim nogometnim savezom (HNS).

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Foto: adidas/HNS

Prva garnitura donosi novu interpretaciju tradicionalnih crveno-bijelih kvadrata, ali uz dodatak detalja koji povezuje nogometni simbol Hrvatske s njezinom kulturnom baštinom. U prepoznatljivi uzorak ugrađena su slova glagoljice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma, a isti je motiv iskorišten i na stražnjoj strani ovratnika. Ondje se nalazi riječ „HRVATSKA“ ispisana glagoljicom.

Foto: adidas/HNS

Gostujuća verzija kreirana je u tamnoplavoj boji, a glavni motiv inspiraciju je pronašao u hrvatskoj tradiciji izrade čipke. Uzorak se proteže cijelim prednjim dijelom dresa, dok je na ovratniku ispis „HRVATSKA“ oblikovan prema tipografiji nadahnutoj križnim vezom.

Foto: adidas/HNS

- Ovi dresovi su puno više od inovativnih nogometnih kompleta i upečatljivog dizajna. U suradnji s Adidasom odabrali smo dizajn koji savršeno spaja lokalni ponos i globalnu perspektivu. Upravo su to vrijednosti koje Hrvatska oduvijek zastupa, a sada će ih nastaviti prenositi nova generacija navijača i igrača, rekao je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Sviđaju li vam se novi dresovi Hrvatske?

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Novi kompleti označavaju i početak suradnje Hrvatske i Adidasa na reprezentativnoj razini. Nakon ranije najavljenog dugoročnog partnerstva s HNS-om, hrvatska će reprezentacija prvi put službene utakmice igrati u opremi njemačkog sportskog proizvođača.

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