ANKETA Treba li se Livaković na zimu vratiti natrag u Dinamo?

Piše Jakov Drobnjak,
ARHIVA - 2022. Dinamo u Maksimiru pobijedio Chelsea | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dominik Livaković skoro dva mjeseca nije branio u klubu te je njegov prelazak u Gironu bio promašaj. Kako doznaju 24sata, Livaković je blizu povratka u Dinamo, a vi recite što mislite u anketi

Kako su ekskluzivno doznala 24sata, Dominik Livaković je blizu povratka u Dinamo! Hrvatski golman ne brani u španjolskoj Gironi te preko dva mjeseca nije branio u klupskom nogometu. Livaković je miljenik navijača Dinama i do sada je najbolje branio za zagrebački klub te većina navijača "modrih" priželjkuje njegov povratak na Maksimir. Izbornik Zlatko Dalić potvrdio je da će Livaković i dalje biti prva opcija na golu reprezentacije, ali do Svjetskog prvenstva mora uhvatiti ritam utakmica. Povratak u Dinamo mogao bi biti dobar za obje strane.

Nogometaši Dinama uvjerljivo pobjedili Astanu, Ivanušec zabio hat-trick
Nogometaši Dinama uvjerljivo pobjedili Astanu, Ivanušec zabio hat-trick | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podsjetimo, Livaković je u Dinamo stigao 2015. godine te je nakon posudbe u Zagrebu postao glavna uzdanica "modre" momčadi dugi niz godina. S Dinamom je sedam puta bio prvak Hrvatske, osvojio dva Kupa te pisao najljepše stranice zagrebačkog kluba u Europi. Posebno se pamte njegove bravure u povijesnom rušenju Tottenhama na Maksimiru te je oduvijek zračio sigurnošću na golu. Bio je i kapetan Dinama te je ostavio dubok trag u osam godina koliko je proveo u Dinamu.

Za šest milijuna eura je 2023. otišao u Fenerbahče, gdje je u početku bio prvi golman i odigrao nekoliko sjajnih utakmica. Njegova minutaža postajala je sve manja te se turski klub odlučio u siječnju ove godine poslati hrvatskog golmana na posudbu u Gironu. Tamo je trebao biti prvi golman i nova injekcija samopouzdanja španjolskom klubu, ali nije još odigrao ni minute. Vjerojatno do kraja posudbe i neće, kako bi mogao igrati za drugi klub. U igri za njegovo dovođenje je dosta klubova, ali je sada zainteresiran i Dinamo.

Pitamo vas, treba li Livaković doći u Dinamo?

