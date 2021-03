Opet problemi sa suđenjem.

U prvom nedjeljnom derbiju HNL-a Osijek i Gorica remizirali su 1-1. Gorica je povela u 55. minuti golom Dieyea, u prvoj minuti nadoknade Osijek je izjednačio penalom, a potom je u petoj minuti nadoknade Erceg zabio gol za pobjedu Osijeka u zadnjim sekundama.

Ipak, nakon nekoliko minuta pregledavanja te situacije, VAR soba je odlučila kako se radilo o zaleđu! O zaleđu od tek par centimetara, ako i to, no ipak - zaleđu.

Takve odluke Nenad Bjelica odmah je nazvao cirkusom te poručio da se te crte koje nikome nisu jasne povlače kako nekome u VAR sobi padne na pamet.

- To povlačenje crta je cirkus, VAR je cirkus, to povlačenje crta za par centimetara. Razumio bih da se gleda zaleđe za pola metra-metar. On je to povukao kako to njima ta crta odgovara, nitko tu crtu ne razumije. Naš igrač stoji na istom mjestu između njihova dva igrača, kako oni to vide iz kuta koji nije u liniji s ta tri igrača. Oni su fenomeni i trebamo im čestitati na tome - rekao je Bjelica za ArenaSport.

