ANKETA Poslušajte razgovor u VAR-u kod penala u derbiju na Maksimiru. Je li bilo zaleđe?

Šef sudačke organizacije Bertrand Layec, objavio je analizu 30. kola HNL-a i u obrazloženju ustvrdio kako su suci ispravno dosudili situaciju kod drugog kaznenog udarca za Rijeku protiv Dinama. U prijenosu su najviše analizirali situaciju u kojoj je Daniel Adu-Adjei utrčao na loptu u prostor, nakon čega ga je Moris Valinčić sapleo.

Provjera je trajala predugo, a kada su navijačima prikazali fotografiju koja je trebala potvrditi da Adu-Adjei nije bio u zaleđu, pojavile su se sumnje da su linije pogrešno povučene.

U sudačkoj analizi prikazali su i snimku iz VAR sobe, na kojoj se u početku čuje kako suci imaju problema s komunikacijom.

- Razmisli o kartonu - čuje se kako VAR sudac Ivan Bebek poručuje glavnom sucu Pavlu Pavlešiću, nakon čega se nastavljaju problemi s audiosustavom.

- Odgodi nastavak - ponovno poručuje Bebek.

- Provjerit ćemo EPV, pričekaj. Morat ćemo crtati, pričekaj - čuje se iz VAR sobe.

- Imamo jako lošu komunikaciju, čekamo zaleđe - objašnjava Pavlešić igračima na terenu.

Nakon toga suci su počeli povlačiti linije zaleđa u razgovoru s tehničarem. Nakon nekoliko minuta javio se Bebek i poručio:

- Potvrđujem kazneni udarac i žuti karton, je li tako?

Nakon toga snimka se prekida.

Je li bilo zaleđe Adjeija kod penala za Rijeku? Da 0 glas/ova

Ne 0 glas/ova

Suci su imali problema i u Puli, u ogledu Istre i Vukovara, gdje im je sustav pao pa su ga morali resetirati.

- Što je ovo? Čekaj, sustav nam se zamrznuo - čuje se kako govori Bebek, pa dodaje:

- Reci da se potpuno zamrznuo. Morat ćemo ga resetirati. Resetiraj sve, ugasi i ponovno uključi. To traje pet minuta, ali imamo kazneni udarac.

Nekoliko trenutaka kasnije razgovor se nastavlja:

- Nemam ništa, sve je mrtvo. Čekamo da resetiraju cijeli sustav, jer imamo sustav kakav imamo.

Snimku su ponovno dobili nakon nepune četiri minute te je VAR potvrdio kazneni udarac, a potom su pokušali utvrditi je li bilo zaleđa prije prekršaja. Nakon gotovo osam minuta utvrdili su da zaleđa nije bilo. Drugi je ovo uzastopni put da je Bebek na snimci djelovao nervozno i koristio psovke, nakon što je i u 29. kolu, provjeravajući situaciju zaleđa Robina Gonzáleza na utakmici Vukovar – Lokomotiva, reagirao na sličan način.