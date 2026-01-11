Obavijesti

VIDEO: 'MI, HRVATI'

ANKETA Stigla je nova navijačka pjesma! Poslušajte ju pa nam recite kako vam se sviđa stvar

Piše Jakov Drobnjak,
ANKETA Stigla je nova navijačka pjesma! Poslušajte ju pa nam recite kako vam se sviđa stvar
Pjesmu "Mi, Hrvati" napravila je udruga navijača istog imena. Spot je napravljen pomoću umjetne inteligencije, a prikazuju se hrvatski navijači kako slave i pjevaju

Još je ostalo 150 dana do Svjetskog prvenstva. Euforija se lagano diže, dogovoreni su i prijateljski susreti u Americi i uzbuđenje sve više raste. Nema sumnje da će Hrvatska imati nevjerojatnu podršku svojih navijača u Americi, a sada će se stadionom, ali i na trgovima prije utakmica, moći čuti nova navijačka pjesma.

Klub navijača hrvatske reprezentacije, "Mi Hrvati", napravila je novu navijačku pjesmu s istim imenom. U pjesmi se posebno ističe refren: "Na stadionu grmi, cijela zemlja mora znati- Mi Hrvati", a cijeli spot napravljen je pomoću umjetne inteligencije. Generirane su snimke hrvatskih navijača kako pjevaju, skaču i plešu, a tu su i neki igrači. Autor glazbe i teksta je Josip Brkić.

Hrvatska ima zaista jako puno prekrasnih navijačkih pjesama. Stadionima diljem svijeta orile su se "Srce vatreno", "Igraj moja Hrvatska", "Neopisivo" i mnoge druge. Vi nam u anketi recite što mislite o novoj navijačkoj pjesmi "Mi Hrvati".

