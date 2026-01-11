ANKETA Stigla je nova navijačka pjesma! Poslušajte ju pa nam recite kako vam se sviđa stvar

Još je ostalo 150 dana do Svjetskog prvenstva. Euforija se lagano diže, dogovoreni su i prijateljski susreti u Americi i uzbuđenje sve više raste. Nema sumnje da će Hrvatska imati nevjerojatnu podršku svojih navijača u Americi, a sada će se stadionom, ali i na trgovima prije utakmica, moći čuti nova navijačka pjesma.

Klub navijača hrvatske reprezentacije, "Mi Hrvati", napravila je novu navijačku pjesmu s istim imenom. U pjesmi se posebno ističe refren: "Na stadionu grmi, cijela zemlja mora znati- Mi Hrvati", a cijeli spot napravljen je pomoću umjetne inteligencije. Generirane su snimke hrvatskih navijača kako pjevaju, skaču i plešu, a tu su i neki igrači. Autor glazbe i teksta je Josip Brkić.

Hrvatska ima zaista jako puno prekrasnih navijačkih pjesama. Stadionima diljem svijeta orile su se "Srce vatreno", "Igraj moja Hrvatska", "Neopisivo" i mnoge druge. Vi nam u anketi recite što mislite o novoj navijačkoj pjesmi "Mi Hrvati".