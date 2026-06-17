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ANKETA ŠTO JE OVO?! Evo zašto su Livakoviću poništili obranu penala i kako su Englezi poveli

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA ŠTO JE OVO?! Evo zašto su Livakoviću poništili obranu penala i kako su Englezi poveli
Foto: Reuters/PIXSELL, HTV/screenshot

Drama u Dallasu! Modrićev promašaj koštao Hrvatsku, Englezi dobili penal i poveli nakon VAR-a, a odluka već diže prašinu

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Luka Modrić je promašio loptu nakon kornera Engleza u devetoj minuti i pogodio Nonija Maduekea u nogu, sudac Clement Turpin odmah je pokazao na bijelu točku. Engleska je povela protiv Hrvatske, ali tek iz ponovljenog pokušaja, nakon što je VAR sudac, Francuz Jerome Brisard, intervenirao i presudio da je Dominik Livaković izašao s gola kod obrane prvog udarca.

Kane je pucao na istu stranu, Livaković se potom bacio na drugu i Englezi su od 12. minute došli do prednosti u Dallasu. Što mislite, je li to bila ispravna odluka?

Video možete pogledati OVDJE.

Foto: HTV/screenshot
Foto: HTV/screenshot
Foto: HTV/screenshot

Kaneu je to bio čak 80. gol u 115. nastupu za englesku nacionalnu vrstu, a tri minute prije odmora zabio je i 81. gol, nedugo nakon što je Martin Baturina nakon krasne akcije i dodavanja Petra Sučića pogodio za 1-1.

Je li Engleska trebala ponoviti penal?

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Komentari 28
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