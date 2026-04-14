ANKETA Tko bi trebao biti novi hrvatski izbornik ako ode Dalić?

Zlatko Dalić (58) stigao je na klupu 'vatrenih' kao vatrogasno rješenje 9. listopada 2017. godine. U to vrijeme atmosfera u reprezentaciji bila je narušena, upitan je bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a ključna utakmica protiv Ukrajine bila je pred vratima.

Taj dan pamtit ćemo kao trenutak koji je preporodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a Dalić je postao najuspješniji hrvatski izbornik. Ne samo da se plasirao na SP u Rusiji, već nas je odveo do povijesnog srebra, a četiri godine kasnije i do bronce na SP-u u Katru pa se okitio i srebrom u Ligi nacija. Sljedeće godine predvodit će nas i na svom trećem Mundijalu. Prvi je izbornik sa stotinu utakmica na klupi, nadmašio je i svog mentora, velikog Miroslava Ćiru Blaževića.

Vatrene je lansirao u svjetski vrh, a on sam postao meta interesa brojnih klubova i reprezentacije. Život mu se promijenio iz temelja, mnogi su ga htjeli oteti hrvatskoj reprezentaciji i nudili mu milijune eura koji su mu garantirali lagodan život i osiguranu egzistenciju cijeloj obitelji. No, sve je odbio jer je dao riječ HNS-u da će ostati do kraja Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, do kada ga veže aktualni ugovor, kojeg je potpisao u ožujku 2023. godine.

Dalić će nas predvoditi na svom trećem Mundijalu, vodio je 'vatrene' i na dva Eura, a sve se glasnije šuška kako bi mu to mogao biti posljednji turnir na klupi reprezentacije. Još nije dogovorio novi ugovor, a nedavno je na tu temu rekao:

- Nakon devet godina rada u reprezentaciji i nakon svih ovih rezultata, sa svima skupa zajedno, zavrijedio sam da se na miru pripremamo za Svjetsko prvenstvo i da se ne potencira priča o mom ugovoru. Zaslužio sam mir, da mogu vidjeti što i kako dalje. Neću pasti pod pritiske i pisanja 'ja moram, savez mora...'. Ne mora nitko ništa. Neće ništa pobjeći. Sve će to biti riješeno. Ništa neće pobjeći. Ali ne želim ništa raditi pod nikakvim pritiskom - požalio se tada Dalić.

Još nije odlučio hoće li ostati, ali dok se on premišlja, HNS mora imati spremna rješenja u slučaju njegova odlaska. Kao jedan od glavnih kandidata spominje se Slaven Bilić, koji je vodio reprezentaciju od 2006. do 2012. godine, a u užem izboru je i Ivica Olić, izbornik U-21 reprezentacije. No, sve ovisi o samom Daliću. Ako on odluči povesti "vatrene" u novu eru, tu nikakvih prepreka neće biti.

Pitamo vas, ako Dalić nakon Svjetskog prvenstva napusti klupu reprezentacije, tko bi ga trebao zamijeniti?