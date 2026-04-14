ANKETA Tko bi trebao biti novi hrvatski izbornik ako ode Dalić?

Ugovor ga veže do kraja Svjetskog prvenstva. Još nije odlučio hoće li ostati, ali dok se on premišlja, HNS mora imati spremna rješenja u slučaju njegova odlaska
Zlatko Dalić (58) stigao je na klupu 'vatrenih' kao vatrogasno rješenje 9. listopada 2017. godine. U to vrijeme atmosfera u reprezentaciji bila je narušena, upitan je bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a ključna utakmica protiv Ukrajine bila je pred vratima.
Taj dan pamtit ćemo kao trenutak koji je preporodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a Dalić je postao najuspješniji hrvatski izbornik. Ne samo da se plasirao na SP u Rusiji, već nas je odveo do povijesnog srebra, a četiri godine kasnije i do bronce na SP-u u Katru pa se okitio i srebrom u Ligi nacija. Sljedeće godine predvodit će nas i na svom trećem Mundijalu. Prvi je izbornik sa stotinu utakmica na klupi, nadmašio je i svog mentora, velikog Miroslava Ćiru Blaževića.
Vatrene je lansirao u svjetski vrh, a on sam postao meta interesa brojnih klubova i reprezentacije. Život mu se promijenio iz temelja, mnogi su ga htjeli oteti hrvatskoj reprezentaciji i nudili mu milijune eura koji su mu garantirali lagodan život i osiguranu egzistenciju cijeloj obitelji. No, sve je odbio jer je dao riječ HNS-u da će ostati do kraja Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, do kada ga veže aktualni ugovor, kojeg je potpisao u ožujku 2023. godine.
Dalić će nas predvoditi na svom trećem Mundijalu, vodio je 'vatrene' i na dva Eura, a sve se glasnije šuška kako bi mu to mogao biti posljednji turnir na klupi reprezentacije. Još nije dogovorio novi ugovor, a nedavno je na tu temu rekao:
- Nakon devet godina rada u reprezentaciji i nakon svih ovih rezultata, sa svima skupa zajedno, zavrijedio sam da se na miru pripremamo za Svjetsko prvenstvo i da se ne potencira priča o mom ugovoru. Zaslužio sam mir, da mogu vidjeti što i kako dalje. Neću pasti pod pritiske i pisanja 'ja moram, savez mora...'. Ne mora nitko ništa. Neće ništa pobjeći. Sve će to biti riješeno. Ništa neće pobjeći. Ali ne želim ništa raditi pod nikakvim pritiskom - požalio se tada Dalić.
Još nije odlučio hoće li ostati, ali dok se on premišlja, HNS mora imati spremna rješenja u slučaju njegova odlaska. Kao jedan od glavnih kandidata spominje se Slaven Bilić, koji je vodio reprezentaciju od 2006. do 2012. godine, a u užem izboru je i Ivica Olić, izbornik U-21 reprezentacije. No, sve ovisi o samom Daliću. Ako on odluči povesti "vatrene" u novu eru, tu nikakvih prepreka neće biti.
