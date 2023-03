ANKETA Tko bi trebao biti trener Dinama? Čačić se otkaza ne boji

Gotovo tri godine Dinamo nije bio u tako lošem nizu u HNL-u kao danas. Izgubio je vezane utakmice, i to ne od najvećih rivala iz velike četvorke, nego na gostovanjima u Šibeniku i Puli. Prije toga, remizirao je s Osijekom. Dovoljno da se upali alarm u Maksimirskoj 128.

Ante Čačić (69) ima ugovor do ljeta 2024., no jasno je da u klubu nemaju previše strpljenja za loše rezultate. Situacija je još povoljna, +9 u odnosu na Hajduk i polufinale Kupa, no novi posrtaj protiv preporođene Rijeke na Maksimiru mogao bi potpuno zakomplicirati borbu za naslov.

Dario Šimić s novom upravom kluba tako je dobio vrući krumpir u ruke tek što je sjeo u novi ured. Čačić se, pak, otkaza ne boji.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

- Šimić prvo mora potpisati ugovor, mora znati koje mu je dijapazon posla u klubu. Rado ću razgovarati s njim. Bojim li se otkaza? Čega ću se bojati, imam previše godina, zna se čega se bojim u životu - rekao je Čačić.

U medijima se otvorilo pitanje Igora Bišćana kao mogućeg njegova nasljednika zbog dobrih odnosa sa Šimićem, ali ima još potencijalnih kandidata. Ili je ipak za Dinamo najbolje da Čačić ostane na klupi? Recite nam svoje mišljenje u anketi.

