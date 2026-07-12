ANKETA Tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026. godine?

Poznati su polufinalisti Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Prvo će u utorak od 21 sat snage odmjeriti Francuska i Španjolska, a potom će se dan kasnije u istom terminu za drugog finalista boriti Engleska i Argentina. Kako su u polufinalima tri europske momčadi, sigurno je da će se za najsjajnije odličje boriti netko iz Europe.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine, deveto koje se održava na tlu Amerike, ponovno je otvorilo staro pitanje o srazu nogometnih svjetova. Gotovo cijelo stoljeće vladalo je nepisano pravilo: europska reprezentacija ne može osvojiti naslov svjetskog prvaka kada se turnir igra s druge strane Atlantika. Ta se tradicija činila neuništivom sve dok je Njemačka u Brazilu 2014. godine nije konačno srušila, postavši prva momčad sa Starog kontinenta koja je podigla trofej u Americi. Taj je trijumf prekinuo niz dug 84 godine i promijenio tijek nogometne povijesti. Sada se čini da smo vrlo blizu novom europskom pobjedniku, a slavlje Europljana može spriječiti samo Argentina obranom naslova.

Francuska

Francuska je prva osigurala polufinale i dosad je pokazala najviše. Plijeni lakoća kojom momčad Didiera Deschampsa prolazi na ovom Mundijalu. U skupini im nitko nije bio ni blizu pa su tako padali Senegal (3-1), Irak (3-0) i Norveška (4-1). U šesnaestini finala u još jednom europskom okršaju lako su prošli nedoraslu Švedsku pobijedivši je 3-0, a potom je stiglo i najveće iskušenje.

Foto: Paul Childs/REUTERS

U osmini finala dočekao ih je autsajder Paragvaj. U vrlo teškoj utakmici Paragvajci su nametnuli grubu igru. Igra se prekidala, a bez uljepšavanja, Paragvajci su tukli zvijezde Francuske. Ipak, i u takvoj utakmici Francuzi su pobijedili s minimalnih 1-0 i prošli u četvrtfinale.

Ondje su se susreli s Marokom, koji, iako je po mnogima bio favorit iz sjene, nije imao odgovora. Marokanci su izgubili 2-0, iako je Kylian Mbappe promašio penal. Upravo je napadač Reala igrač koji ih nosi cijelo prvenstvo. Zabio je osam golova, isto kao Lionel Messi. Uz njega najveće uzdanice Francuza su Michael Olise i Ousmane Dembele.

Španjolska

Španjolska je “dizelaški” krenula u turnir. Mnogi su se pitali kako je moguće da je s debitantima Zelenortskim Otocima u prvom kolu natjecanja po skupinama odigrala samo 0-0, no Krunoslav Jurčić tada je istaknuo: “Oni se ne spremaju za prvo kolo, nego za finale.” Tako je i bilo. Formu su polako dizali, a prvi nakon Afrikanaca bili su Saudijci, koji su stradali s četiri gola u mreži. Nakon toga u posljednjem kolu natjecanja po skupinama s minimalnih 1-0 pao je Urugvaj.

U šesnaestini finala lako su se obračunali s Austrijom i pobijedili 3-0, a onda je stigao veliki rival i susjed Portugal. U vrlo uzbudljivoj utakmici “furija” je dominirala, no nikako nije mogla doći do gola. Sve se promijenilo kada je Luis de la Fuente napravio nekoliko izmjena, a igrač odluke pokazao se Mikel Merino, koji je zabio za pobjedu u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Slično se dogodilo i protiv Belgije. Španjolci su dominirali, no šokirao ih je izjednačujući gol. Thibaut Courtois nakon toga bio je nepremostiva prepreka i skidao čuda, no onda se ozlijedio. Otvorilo je to prostor i Merino je opet bio junak, ovog puta u 88. minuti. Uz već spomenutog veznjaka Arsenala najviše se na turniru istaknuo Mikel Oyarzabal, napadač Real Sociedada koji je zabio četiri gola.

Engleska

Engleska reprezentacija ona je koju najbolje poznajemo jer je svoj put prema vrhu krenula u skupini L, koju je dijelila s Hrvatskom. U prvoj utakmici nije pokazala bajnu igru, no pokazala je fantastično uigrane prekide iz kojih nas je kaznila tri puta i pobijedila 4-2. S Ganom je odigrala neriješeno bez golova, da bi nakon dugog mučenja u trećem kolu pobijedila Panamu 2-0.

Ždrijeb ju je vodio preko DR Konga, s kojim je imala velikih problema. Afrikanci su poveli i dobro se držali, no onda je Thomas Tuchel promijenio sustav, Declana Ricea prebacio na desnog bočnog i u veznom redu oslobodio prostor za Eberechija Ezea. To se pokazalo ključnim i s dva gola Harryja Kanea Englezi su okrenuli susret u svoju korist.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Slijedio je domaćin Meksiko na kultnoj Azteci, stadionu koji je bolna točka za sve Engleze. Upravo ondje uništio ih je Diego Armando Maradona kada im je prvo zabio gol rukom, a potom prešao pola momčadi i postigao drugi gol za pobjedu. Nije im ni protiv Meksika bilo lako jer su igrali 40 minuta s igračem manje nakon crvenog kartona Quansaha. Ipak, uspjeli su uz puno drame pobijediti 3-2 i izboriti četvrtfinale protiv Norveške.

U toj utakmici također nisu igrali sjajno, a čini se da su imali i sudački poguranac. Norvežani su poveli, a onda se dogodila bizarna situacija u kojoj je ispucana lopta pogodila kabel kamere, sudac je dopustio da se igra nastavi, a nekoliko sekundi nakon toga pao je gol za izjednačenje. Pobjedu im je donio Jude Bellingham, koji je uz Kanea njihova najveća uzdanica na Mundijalu.

Argentina

Posljednji su polufinale izborili Argentinci, koji su imali možda i najlakši put do polufinala. U skupini su primili samo jedan gol, a redom su padali Alžir (3-0), Austrija (2-0) i Jordan (3-1). U prvoj utakmici nokaut-faze dočekao ih je već spomenuti autsajder, Zelenortski Otoci. Da nisu nimalo lak protivnik vrlo su brzo pokazali pa je još uvijek aktualni prvak pobjedu izborio tek nakon produžetaka, i to 3-2.

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Drame nije nedostajalo ni protiv Egipta, koji su pobijedili istim rezultatom. “Faraoni” su do 79. minute vodili 2-0, a onda je krenuo nezapamćeni preokret. Pogađali su redom Romero, Messi i Enzo Fernandez za blitzkrieg koji je trajao 13 minuta. Bio je to najbrži preokret u povijesti Mundijala. Tu utakmicu obilježile su i sudačke kontroverze koje prate Argentinu cijeli turnir.

Posljednja prepreka prije polufinala bila im je Švicarska, koju su pobijedili 3-1 tek nakon produžetaka. I tu je bilo nezadovoljstva kod poraženih, koji smatraju da su oštećeni kada je Embolo isključen zbog simuliranja. S igračem manje Švicarci su pali tek u 112. minuti, kada je zabio Julian Alvarez, a točku na “i” stavio je Lautaro Martinez u 121. minuti. Iako je napunio 39 godina i već duže vrijeme ne igra u Europi, glavni igrač momčadi je Messi, koji je na Mundijalu postigao osam golova, kao i Mbappe.

Nakon svega navedenog zanima nas što mislite, tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026.?