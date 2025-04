ANKETA Tko će u Europu? Tri su kluba u borbi za četvrto mjesto

Nogometaši Istre pred čak 5054 gledatelja na Aldo Drosini (bez ijednog navijača gostiju) nisu uspjeli pobijediti Slaven Belupo i sasvim se bodovno izjednačiti s njime i Varaždinom na diobi četvrtog, petog i šestog mjesta. Završilo je 1-1, zabijali su Stjepan Lončar (22.) i Ilija Nestorovski (29. minuta).

Četiri kola prije kraja HNL-a tako su "farmaceuti" na četvrtom mjestu, posljednjem koje može voditi u Europu, i to samo ako Rijeka osvoji Kup u finalu upravo protiv Slavena. Ako do trofeja dođu Koprivničani, oni će u Europu, i to u kvalifikacije Europske lige, neovisno o poziciji na ljestvici, a četvrtoplasirani bi tad mogao izvisiti.

Slaven će ovaj vikend dočekati Osijek, koji još ima teoretske šanse dostići ga jer ima osam bodova manje, no za Europu bi "bijelo-plavi" trebali pravo malo čudo do kraja, pobjednički niz i posrtaje konkurenata. Istra će u goste Lokomotivi, a Varaždin ima najlakšu zadaću na papiru jer mu u goste stiže Šibenik.

Slaven će potom u goste Dinamu i Rijeci, između toga gostuje kod Gorice, što bi mogli pokušati iskoristiti Istrani koji će u 34. kolu dočekati i Varaždin pa Šibenik, a onda u goste kod Osijeka. Varaždinci u zadnja dva kola imaju Osijek kod kuće i Dinamo u gostima.

33. kolo (2.-4. svibnja)

Varaždin - Šibenik, 2. svibnja, 18 sati

Hajduk - Dinamo, 3. svibnja, 16 sati

Lokomotiva - Istra, 3. svibnja, 18.45 (Maksimir)

Slaven - Osijek, 4. svibnja, 16 sati

Rijeka - Gorica, 4. svibnja, 18.15

34. kolo (9.-11. svibnja)

Osijek - Lokomotiva, 9. svibnja, 18 sati

Šibenik - Rijeka, 10. svibnja, 17 sati

Dinamo - Slaven, 10. svibnja, 19.15

Gorica - Hajduk, 11. svibnja, 16 sati

Istra - Varaždin, 11. svibnja, 18.15

Kup, finale, 1. utakmica (14. svibnja)

Slaven - Rijeka, 18 sati

35. kolo (16.-19. svibnja)

Istra - Šibenik, 16. svibnja, 18 sati

Varaždin - Osijek, 17. svibnja, 17 sati

Lokomotiva - Dinamo, 17. svibnja, 19.15 (Maksimir)

Slaven - Gorica, 18. svibnja, 16 sati

Hajduk - Rijeka, 18. svibnja, 18.45

36. kolo (24. svibnja, 19 sati*)

Šibenik - Hajduk

Rijeka - Slaven

Gorica - Lokomotiva

Dinamo - Varaždin

Osijek - Istra

Kup, finale, 2. utakmica (29. svibnja)

Rijeka - Slaven, 19 sati

* - ovisno o situaciji na tablici, moguće je da neke utakmice koje ne budu odlučivale o konačnom plasmanu budu u drugom terminu