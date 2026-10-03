HRVATSKA - ENGLESKA 0-4 Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon i Bukayo Saka zabijali su kako su se sjetili, još je i Livaković triput spašavao zicere. Tko vas je najviše razočarao?
SRAMOTNO IZDANJE
ANKETA Tko je najlošiji igrač 'vatrenih' u katastrofi u Rijeci?
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Engleska je očitala Hrvatskoj nogometnu lekciju, zadala joj neviđenu šamarčinu. "Vatreni" su u Rijeci izgledali bezidejno, umorno, potrošeno i bezvoljno, kao da se radi o utakmici seniora protiv pionira. Prvi put ikad Hrvatska je primila četiri gola u jednom poluvremenu, a mogla je i još tri da nije spašavao Dominik Livaković. Zabijali su Kane (8.), Bellingham (21)., Gordon (39.) i Saka (45.).
Tko vas je najviše razočarao?
Tko je bio najlošiji reprezentativac protiv Engleske?
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