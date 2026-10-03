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SRAMOTNO IZDANJE

ANKETA Tko je najlošiji igrač 'vatrenih' u katastrofi u Rijeci?

Piše Josip Tolić,
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ANKETA Tko je najlošiji igrač 'vatrenih' u katastrofi u Rijeci?
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u tre?em kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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HRVATSKA - ENGLESKA 0-4 Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon i Bukayo Saka zabijali su kako su se sjetili, još je i Livaković triput spašavao zicere. Tko vas je najviše razočarao?

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Engleska je očitala Hrvatskoj nogometnu lekciju, zadala joj neviđenu šamarčinu. "Vatreni" su u Rijeci izgledali bezidejno, umorno, potrošeno i bezvoljno, kao da se radi o utakmici seniora protiv pionira. Prvi put ikad Hrvatska je primila četiri gola u jednom poluvremenu, a mogla je i još tri da nije spašavao Dominik Livaković. Zabijali su Kane (8.), Bellingham (21)., Gordon (39.) i Saka (45.).

Tko vas je najviše razočarao?

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Komentari 78
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