ANKETA Tko je najlošiji igrač 'vatrenih' u katastrofi u Rijeci?

Engleska je očitala Hrvatskoj nogometnu lekciju, zadala joj neviđenu šamarčinu. "Vatreni" su u Rijeci izgledali bezidejno, umorno, potrošeno i bezvoljno, kao da se radi o utakmici seniora protiv pionira. Prvi put ikad Hrvatska je primila četiri gola u jednom poluvremenu, a mogla je i još tri da nije spašavao Dominik Livaković. Zabijali su Kane (8.), Bellingham (21)., Gordon (39.) i Saka (45.).

Tko vas je najviše razočarao?