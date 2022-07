ANKETA Treba li Bjelica napustiti klupu Osijeka nakon debakla?

Bjelica, odlazi. Jasna je poruka bila s tribina Gradskog vrta. Kohorta, koja je uvijek stajala iza svog trenera, više nije mogla gledati što se događa na terenu te je zatražila odlazak s klupe koji je tamo već dvije godine i ima ugovor do 2023.

- Razumijem da su navijači razočarani. Oni su nas zaista sjajno bodrili na početku ove sezone i nemam im što drugo reći nego im se ispričati. Treba prespavati noć. Sjest ću i razgovarati s predsjednikom jer toliko volim NK Osijek da klubu nikad ne bih bio na teret - rekao je Nenad Bjelica nakon susreta i dao naslutiti kako su promjene u klubu moguće.

Slušaju li ga igrači? Je li izgubio 'konce' svlačionice? Pitanja su to koja se postavljaju ma koji god trener bio u pitanju nakon što se dogodi ovakav rezultat. No, nije ovo bio samo loš dan Osječana koji već neko vrijeme igraju loše. Još od kraja prošle sezone kad se nisu dobro proveli na Maksimiru (3-0), u Puli su primili dva gola nakon vodstva 2-0 (2-2), a Rijeka ih je slomila na Rujevici (3-1). Da, odradili su nikad bolje pripreme sa sedam pobjeda, ali, to su upravo - pripreme.

A imao je Bjelica i problema s upravom, tad su praktički svi osim onih na višim pozicijama stali iza njega uz jasnu poruku - Bjelica ostani. Njegova trenerska kvaliteta ne bi trebala biti upitna, dokazao je to s drugim mjestom Osječana i velikim europskim uspjesima s Dinamom, ali neki put se trenerske ideje jednostavno ne uklapaju u mogućnosti igrača. Ili se mogućnosti igrača ne uklapaju u trenerske ideje, tko će to znati.

Bilo kako bilo, pred Osječanima je sad 'samo' HNL, a već u nedjelju im u goste stiže Slaven Belupo. Ali teško da će se ovo brzo zaboraviti...

