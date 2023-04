ANKETA Treba li Čačić dobiti otkaz? 'Vi to mene tjerate? Pa to je pitanje za vrhušku kluba'

Ante Čačić kao trener Dinama po drugi je put u nešto više od tri tjedna izgubio na Šubićevcu. "Modri" su pretrpjeli treći poraz u zadnjih šest utakmica i ostali na jednoj pobjedi, onoj protiv Rijeke. Takve nizove u prošlosti nisu mogli preživjeti njegovi prethodnici.

Otegotna okolnost za novu upravu maksimirskog kluba u tom slučaju može biti novi ugovor koji je Čačić potpisao prije odlaska Krešimira Antolića kako bi poslao poruku Mamićevoj struji uoči izborne skupštine. On traje do ljeta 2024., a Dinamo bi, prema neslužbenim izvorima, otkaz mogao naplatiti od nekoliko stotina tisuća do čak milijun i pol eura.

I dok je na domaćem terenu najbolja momčad lige (i jedini bez poraza), Dinamo u gostima igra neobjašnjivo loše i na razini neučinkovitosti kakva je bila dok je igrao čuvenu "ligu za bedaka" prije 18 godina.

Kažu da bi svaki klub trebao imati trenera u pričuvi u slučaju krize, ali u Maksimiru se ne nazire nitko tko bi mogao uskočiti u vrući stolac i postati ono što je baš Čačić bio lani: završiti sezonu i osvojiti naslov.

U klupskim strukturama nema čovjeka koji bi mogao iz ureda odmah uskočiti na teren kao što je, recimo, onomad bio Željko Kopić. Članovi uprave još hvataju konce na novim pozicijama i instant rješenje se ne nazire. Za to vrijeme momčad plavih mora proigrati ako ne želi tijesnu bitku s Hajdukom do kraja sezone.

Što je rekao Čačić nakon Šibenika?

- Vidjeli ste utakmicu gdje smo imali dobro otvaranje, tih 1-0 i tri čiste situacije da pojačamo to vodstvo i utakmicu sigurno odvedemo do kraja. Nismo, primamo golove kakve primamo. Čestitam domaćinu. Imali smo dosta problema, nismo mogli računati na Ivanušeca. Nije bilo lako po ovoj podlozi, ali smo imali dosta prilika. Propustili smo utakmicu u prvom poluvremenu kad smo imali 1-0. Realizacija je ključni problem u zadnjih mjesec i pol dana i zato nismo bodovno učinkoviti - objasnio je Čačić za MAXSport.

Zamjena Drmića?

- Osjetio je aduktor u prvom poluvremenu, rekao je da će probati još 15-ak minuta i zato smo ga morali vaditi. Ivanušec nam je bio ozlijeđen, Šutalo je imao ritam utakmica koji ga je tjerao u umor, morao sam ga odmoriti. Za tri dana čeka nas nova utakmica. Nismo bili loši u tom dijelu, nismo ugurali loptu u gol, Ristovski s metra, Menalo je imao čistu šansu, i drugo poluvrijeme neke prilike. A domaćin je zabio eurogol u zadnjoj minuti, onaj prvi gol je sretan. Poželjet ću sreću Šibeniku u finalu.

- Kad pogledate listu strijelaca, devet golova je dao Petković kojeg nema, osam Oršić i šest Ivanušec.

Odgovornost?

- Trener je uvijek taj koji više snosi odgovornost kad je lošiji rezultat, a nema kad je dobar. Vidjeli ste Pulu, Goricu i sad, kako primamo te golove. Nogomet nosi puno iznenađenja. Naravno da mi nije lako i tužan sam zbog toga, htjeli smo ići do kraja u oba natjecanja, ali na ovome smo pokleknuli.

'Nisam primijetio da momčad nije htjela'

Lokomotiva?

- Svaka je utakmica teška, bit će i ova u subotu. Nisam primijetio da momčad nije htjela, bilo je puno razloga zašto je do tog došlo.

Ima li Dinamo igru?

- Teško je doći u šansu bez igre. Nismo nabijali loptu, mi smo sve to napravili gradnjom, to je posljedica neke igre.

A potom je Čačić došao i pred ostale predstavnike medija.

- Ušli smo dobro u utakmicu, poveli smo, cijelo prvo poluvrijeme mogli podebljati vodstvo, ali nismo uspjeli. Presudili su nam golovi domaćina, zasluženo su zabili dva gola, opet je drugi bio eurogol. Imali smo energiju i htijenje, ali dosta nam je igrača izvan stroja, to se odrazilo naročito na realizaciji koja je za nas kobna, radimo puno prilika - rekao je Ante Čačić, pa nastavio:

- I neće nas, primamo sjajne golove, ulazi nam u zadnjoj minuti eurogol. Tako i u Puli i u Gorici, nesretan sam, željeli smo u Kupu otići do kraja, ali nismo uspjeli. Ostaje velika žal.

'Neće nas, baš nas neće'

U pet utakmica imate samo jednu pobjedu...

- Teško mi je, jako mi je teško. Trener nosi najveći teret kad se ne postižu dobri rezultati, ali imamo problema s realizacijom. Mi radimo šanse, imamo prilike, igra postoji. Ali nedostaje nam učinkovitost i neće nas, baš nas neće. Tako je to već u nekoliko utakmica, a mi kod 1-0 imamo i danas nekoliko čistih i velikih prilika. Tu smo trebali zatvoriti utakmicu.

Jeste li zasićeni?

- Nisam zasićen. Ne znam kako bih to objasnio, žao mi je svlačionice, žao mi je navijača, svih onih koji su uz nas. Žao mi je što je ovaj rezultat usrećio mnoge koji su činili sve kako bi nas počkaljili. Prema Dinamu ima previše negative, uvijek se traži perfekcija, a kad toga nema onda je sve negativno. Dinamo je puno napravio do sada i za hrvatski nogomet, za naš rejting također. Mi moramo igrati bez Ademija, nema Petkovića, nema ni Ivanušeca, to su kvalitetni igrači, ne ide to preko noći.

'Iskreno, mislim da neke sudačke odluke nisu bile čiste'

Nogomet ne prašta puno, imate li podršku vodećih ljudi?

- Sigurno da negativni rezultati donose nervozu i propitkivanja, to će biti i kad sam ja u pitanju, to je normalno. Teška je situacija, danas je Drmić osjetio aduktor, pa smo ga morali vaditi iz igre. Vidjet ćemo kad se vraćaju Petković i Ivanušec, sad ih nije bilo, ali u ovoj utakmici smo sve imali u svojim rukama. I moramo živjeti s time.

Jeste li pogriješili u zimskom prijelaznom roku?

- Doveli smo Perkovića, željeli smo još neke igrače, ali nismo uspjeli. Jedan nam je otišao u klub koji je jače platežne moći, drugog nismo mogli dovesti ove zime. Nismo računali da ćemo imati toliko peha, da će nas mučiti takve ozljede. Iskreno, mislim da neke sudačke odluke nisu bile čiste. Recimo, prekršaj na Menalu u finišu utakmice, pa smo poslije toga primili gol. Kod prvog gola nije nam suđen prekršaj na Ljubičiću. Ja sam uvijek spreman primiti konstruktivne kritike, ali dosta ih nema smisla.

'Nitko preko medija ne treba tražiti mjesto u momčadi'

Rukavina opet nije dobio minute...

- Imamo jako puno igrača i živih roditelja, očeva. Rekao sam jednom, novine čitam samo kad pobijedim, a kad gubim znam što se piše. Nisam previše čitao o Rukavini, ali Dinamo bez mene ili sa mnom ne smije biti talac nekog menadžera. I nitko si preko medija ne treba tražiti mjesto u momčadi. Gabrijel je krasan momak, radi pošteno, vjerujem da će mu se to vratiti.

Ostajete li u Dinamu?

- Vi to mene tjerate iz kluba? To je pitanje za vrhušku kluba - završio je Čačić.

