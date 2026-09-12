Obavijesti

Sport

Komentari 11
LOŠA FORMA

ANKETA Treba li Dinamo smijeniti Marija Kovačevića?

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Treba li Dinamo smijeniti Marija Kovačevića?
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo je u posljednja tri kola HNL-a remizirao s Istrom, jedva pobijedio Goricu i izgubio od Osijeka. Činjenica je da je momčad u padu i sve lošije izgleda...

Admiral

Mario Kovačević je u prošloj sezoni prepunoj turbulencija uspio stabilizirati Dinamo i osvojiti dvostruku krunu. No na Maksimiru, iskusili su to mnogi treneri, ne živi se od prošlosti. Očekuju se pobjede i uspjesi iz sezone u sezonu, a činjenica je da su "modri" na početku sezone u padu.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Bedem - Dinamo VIDEO
Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

U posljednje vrijeme igraju poprilično blijedo i bezidejno. Iskoristila je to Istra, koja je remizirala u 5. kolu (2-2), a Kovačević niti sam ne zna kako su svladali Goricu (1-0). No, sreća ih na Opus Areni nije pomazila. Osječani su ih demolirali s 4-2 u 7. kolu HNL-a, no ono što najviše boli navijače Dinama jest što je momčad opet djelovala bez energije, volje i ideje.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Upalio se alarm na Maksimiru jer polako se bliži udarni dio sezone. Dinamo u četvrtak gostuje kod Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige, a onda će 20. rujna ugostiti Lokomotivu u 8. kolu HNL-a. I njihova je sreća što nakon toga slijedi reprezentativna stanka jer s ovakvom formom ne bi se najbolje proveli na Poljudu. Najveći hrvatski derbi igrat će 10. listopada. 

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dinamo igra sve lošije, navijači su nezadovoljni, a pitanje je što će napraviti čelnici nakon novog kiksa. A mi pitamo vas, što biste vi napravili? Treba li klub smijeniti trenera Marija Kovačevića i pronaći novo rješenje ili mu dati novu šansu?

Treba li Dinamo smijeniti trenera Marija Kovačevića?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Obožava Jakirovićev Hull i lovi Zlatni krevet Premiershipa: 'Neki mi se već i sami javljaju...'
NESTAŠNA ELSA

FOTO Obožava Jakirovićev Hull i lovi Zlatni krevet Premiershipa: 'Neki mi se već i sami javljaju...'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio

Bivša supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira
NASTUPALA NA KARNEVALU

FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026