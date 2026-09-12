ANKETA Treba li Dinamo smijeniti Marija Kovačevića?

Mario Kovačević je u prošloj sezoni prepunoj turbulencija uspio stabilizirati Dinamo i osvojiti dvostruku krunu. No na Maksimiru, iskusili su to mnogi treneri, ne živi se od prošlosti. Očekuju se pobjede i uspjesi iz sezone u sezonu, a činjenica je da su "modri" na početku sezone u padu.

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

U posljednje vrijeme igraju poprilično blijedo i bezidejno. Iskoristila je to Istra, koja je remizirala u 5. kolu (2-2), a Kovačević niti sam ne zna kako su svladali Goricu (1-0). No, sreća ih na Opus Areni nije pomazila. Osječani su ih demolirali s 4-2 u 7. kolu HNL-a, no ono što najviše boli navijače Dinama jest što je momčad opet djelovala bez energije, volje i ideje.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Upalio se alarm na Maksimiru jer polako se bliži udarni dio sezone. Dinamo u četvrtak gostuje kod Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige, a onda će 20. rujna ugostiti Lokomotivu u 8. kolu HNL-a. I njihova je sreća što nakon toga slijedi reprezentativna stanka jer s ovakvom formom ne bi se najbolje proveli na Poljudu. Najveći hrvatski derbi igrat će 10. listopada.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dinamo igra sve lošije, navijači su nezadovoljni, a pitanje je što će napraviti čelnici nakon novog kiksa. A mi pitamo vas, što biste vi napravili? Treba li klub smijeniti trenera Marija Kovačevića i pronaći novo rješenje ili mu dati novu šansu?