Obavijesti

Sport

Komentari 175
DINAMO OPET KIKSAO

ANKETA Treba li Kovačević ostati na klupi nakon poraza u Puli?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Treba li Kovačević ostati na klupi nakon poraza u Puli?
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kad su mnogi očekivali iskorak od zagrebačke momčadi, ona je pala u formi. U listopadu je Dinamo slavio u tek dvije od pet utakmica, a kriza se pretočila i na studeni

Nogometaši Dinama doživjeli su šok nakon samo deset minuta na gostovanju 13. kola Hrvatske nogometne lige protiv Istre 1961. Domaćin je poveo na početku utakmice zahvaljujući golu Salim Fago Lawala. Isti igrač Puljana povisio je vodstvo u 32. minuti, za šok 'modrih', a Bakrar je "ublažio" poraz od 2-1.

Mario Kovačević ljetos je stigao na klupu Dinama kao netko u kome su "modri" vidjeli dugoročno rješenje, trenera pod čijom će palicom "procvati" nova generacija nogometaša koju je okupio Zvonimir Boban. I početak je bio vrlo dobar, pobjeda od 2-0 u prvom kolu nad Osijekom probudila je vjeru među navijačima, a do kraja kolovoza Kovačević je skupio "rezultatskog kredita" s osvojenih 13 od 15 mogućih bodova u HNL-u.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Prvi neuspjeh Kovačevićev je Dinamo doživio 14. rujna, kada je Gorica šokantno slavila 2-1 na Maksimiru. Međutim, ''modri'' su zatim okrenuli momentum pobjedom protiv Hajduka od 2-0 i odličnom utakmicom protiv Fenerbahčea u Europskoj ligi od 3-1. Dinamo je zaključio rujan uvjerljivom pobjedom od 4-1 protiv Slavena.

13. KOLO HNL-A VIDEO Istra 1961 - Dinamo 2-1: Puljani srušili 'modre' i nanijeli im četvrti poraz u prvenstvu!
VIDEO Istra 1961 - Dinamo 2-1: Puljani srušili 'modre' i nanijeli im četvrti poraz u prvenstvu!

Ipak, kad su mnogi očekivali iskorak od zagrebačke momčadi, ona je pala u formi. U listopadu je Dinamo slavio u tek dvije od pet utakmica (protiv Maccabija u EL-u i Osijeka u HNL-u) uz remi protiv Malmoa te šokantne poraze od Lokomotive i Vukovara 1991.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Loša forma iz listopada očito se prenijela i na studeni, s obzirom na to da je Dinamo u četvrtak izgubio čak 3-0 od Celte Vigo na Maksimiru, a u nedjelju doživio težak poraz od Istre. Stoga se postavlja logično pitanje, treba li Kovačević ostati na klupi?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 175
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025