ANKETA Treba li Kovačević ostati na klupi nakon poraza u Puli?

Nogometaši Dinama doživjeli su šok nakon samo deset minuta na gostovanju 13. kola Hrvatske nogometne lige protiv Istre 1961. Domaćin je poveo na početku utakmice zahvaljujući golu Salim Fago Lawala. Isti igrač Puljana povisio je vodstvo u 32. minuti, za šok 'modrih', a Bakrar je "ublažio" poraz od 2-1.

Mario Kovačević ljetos je stigao na klupu Dinama kao netko u kome su "modri" vidjeli dugoročno rješenje, trenera pod čijom će palicom "procvati" nova generacija nogometaša koju je okupio Zvonimir Boban. I početak je bio vrlo dobar, pobjeda od 2-0 u prvom kolu nad Osijekom probudila je vjeru među navijačima, a do kraja kolovoza Kovačević je skupio "rezultatskog kredita" s osvojenih 13 od 15 mogućih bodova u HNL-u.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Prvi neuspjeh Kovačevićev je Dinamo doživio 14. rujna, kada je Gorica šokantno slavila 2-1 na Maksimiru. Međutim, ''modri'' su zatim okrenuli momentum pobjedom protiv Hajduka od 2-0 i odličnom utakmicom protiv Fenerbahčea u Europskoj ligi od 3-1. Dinamo je zaključio rujan uvjerljivom pobjedom od 4-1 protiv Slavena.

Ipak, kad su mnogi očekivali iskorak od zagrebačke momčadi, ona je pala u formi. U listopadu je Dinamo slavio u tek dvije od pet utakmica (protiv Maccabija u EL-u i Osijeka u HNL-u) uz remi protiv Malmoa te šokantne poraze od Lokomotive i Vukovara 1991.

Loša forma iz listopada očito se prenijela i na studeni, s obzirom na to da je Dinamo u četvrtak izgubio čak 3-0 od Celte Vigo na Maksimiru, a u nedjelju doživio težak poraz od Istre. Stoga se postavlja logično pitanje, treba li Kovačević ostati na klupi?