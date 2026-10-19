ANKETA Treba li Livaja igrati u prvih 11? Pogledajte statistiku

Hajduk je u nedjelju pobijedio Varaždin 1-0 kasnim golom Mathieua Acapandiea, a kapetan Marko Livaja je zaigrao u početnoj postavi prvi put još od 23. kolovoza u trijumfu nad Osijekom 4-0, kad je zabio i asistirao. Trener Gonzalo Garcia dao mu je minute nakon što je u pobjedama i protiv Dinama (2-1) i protiv Ajaxa (2-1) prosjedio na klupi čitavu utakmicu.

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Protiv Varaždinaca je na Poljudu igrao do 65. minute, kad ga je zamijenio Michele Šego, koji je ove sezone prva napadačka opcija urugvajskog trenera. Livaja je uputio svega jedan udarac na utakmici, osvojio dva od pet duela, imao neuvjerljivih 58 posto točnih dodavanja (11/19)... Vrijeme koje je proveo na klupi očito je ostavilo traga.

"Samo jedna stvar fali do savršenstva, ML10", pisao je dio navijača na Hajdukovim kanalima nakon velikih pobjeda u proteklih deset dana, no sve više postaje jasno kako Hajduk više nije ovisan o Livaji. Pa su zvižduci s početka sezone upućeni Garciji, nakon sukoba na pripremama u Sloveniji, plasmanom u Konferencijsku ligu potpuno iščezli i više nitko ne sumnja u njegove trenerske poteze.

Vrlo bogat ugovor od najmanje 1,2 milijuna eura godišnje ikoni "bilih" istječe na kraju sezone i izvjesno je da će morati bitno smanjiti apetite ako želi ostati u klubu. Ove je sezone na tri gola u 598 minuta nogometa, bez ijedne asistencije. Prošlu je završio s 11 golova i sedam asistencija, pretprošlu s deset golova i šest asistencija.