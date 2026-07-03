ANKETA Treba li Zlatko Dalić ostati na klupi Hrvatske ili ne?

Budućnost Zlatka Dalića na klupi Hrvatske i dalje je potpuno otvorena. Iako mu je ugovor s HNS-om istekao, konačna odluka o tome hoće li nastaviti voditi reprezentaciju još nije donesena. Nakon ispadanja od Portugala u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva, pitanje njegova ostanka postalo je jedna od glavnih tema oko reprezentacije.

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Pokretanje videa... VIDEO Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Produženje suradnje zapravo je na stolu već mjesecima. U vrhu Saveza željeli su Daliću još ranije ponuditi nastavak mandata sve do Europskog prvenstva 2028., kako bi reprezentacija imala stabilnost i mir uoči i nakon Mundijala. No izbornik tada nije htio ulaziti u potpisivanje, poručujući da mu je fokus isključivo na reprezentaciji i turniru, a da će se o budućnosti razgovarati kada za to dođe pravi trenutak.

Foto: Dylan Martinez

Nakon poraza od Portugala Dalić nije želio otkriti puno. Ostao je suzdržan, bez konkretnog odgovora o tome ostaje li ili odlazi, čime je samo dodatno pojačao neizvjesnost. U pojedinim izjavama dao je naslutiti da bi moglo doći do kraja jednog razdoblja, ali i dalje nema službene potvrde o njegovoj sljedećoj odluci.

Jasno je ipak da HNS nema razloga razmišljati o smjeni čovjeka koji je obilježio najuspješnije razdoblje hrvatske reprezentacije. Dalić je tijekom svog mandata osvojio tri velike medalje i postao najtrofejniji izbornik u povijesti Hrvatske, pa odluka o nastavku suradnje u konačnici ovisi isključivo o njemu, odnosno o tome ima li još dovoljno motiva, energije i želje voditi momčad u novi ciklus.