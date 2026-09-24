ANKETA Yamal i Mbappe stalno pričaju o njoj: Tko je zaslužio Zlatnu loptu? Trojica se ističu...

Zlatnu loptu dao bih najboljem igraču svijeta. Kome će je dati? To je već duga rasprava. Iskreno, vjerujem da smo Kylian Mbappe i ja najbolji na svijetu, samouvjereno je pričala tinejdžerska zvijezda Barcelone, Lamine Yamal (19), koji je ljetos uz novi rođendan proslavio i naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom.

U ponedjeljak, 26. listopada, magazin France Football dodijelit će novu Zlatnu loptu. Prošle je godine nagrada otišla u ruke asa PSG-a Ousmanea Dembelea, koji je nominiran i ove godine. Inače, svečana ceremonija tradicionalno se održava u pariškom Théâtre du Châteletu, ali ove je godine pala bitna promjena. Ceremonija će iznimno biti u Londonu, i to povodom 70. obljetnice prvog izdanja nagrade koju je 1956. osvojio engleski velikan Stanley Matthews.

Mnogi smatraju kako su ove godine glavni kandidati za nagradu Yamal, Mbappe i Harry Kane. Svaki od njih ima svoje argumente za pobjedu, i to legitimne. A evo što kaže njihova statistika.

Statistika

Foto: Sofascore za 24sata

Lako je uočljivo kako je Yamal odigrao najmanji broj utakmica od istaknutih kandidata, ali i da ima najmanji broj golova (25) i najveći broj asistencija (20), kao i prosječnu SofaScore ocjenu u svim natjecanjima (7,83!). Uz Svjetsko prvenstvo osvojio je i dva klupska trofeja, španjolsko prvenstvo i Superkup.

S druge strane, Kylian Mbappe imao je impresivnu individualnu sezonu. Bio je najbolji strijelac španjolskog prvenstva, Lige prvaka i Svjetskog prvenstva, što otvara legitimni argument kako je bio na izuzetno visokoj razini u svakom natjecanju, iako nije osvojio trofej s klubom i reprezentacijom.

Foto: Marcelo del Pozo

S treće strane, kapetan engleske nogometne reprezentacije, Harry Kane, također ima jako solidan argument za nagradu. Bayernov napadač zabio je čak 15 golova više od Mbappea, ukupno 73, a u vitrinu je spremio i tri trofeja (njemački Superkup, Kup i prvenstvo).

Naravno, u igri za nagradu je 30 nominiranih nogometaša, tako da je moguće da će je osvojiti i netko četvrti s liste. Međutim, to se čini malo vjerojatno. Inače, Mbappe i Yamal posljednjih su tjedana vodili "mali" medijski rat oko toga tko je zaslužio ovu prestižnu nagradu.

- Mislim da je zaslužujem ove godine zbog svega što sam osvojio. Mbappé i ja smo, za mene, najbolji igrači svijeta. To mi je jasno. Svatko tko gleda utakmice to zna. Nakon osvajanja Svjetskog prvenstva nisam bio sretan. Znam da bi neki drugi igrač na mojoj razini imao sjajno prvenstvo, ali ja sam mogao napraviti više. Pomogao sam momčadi, no jedva čekam sljedeće Svjetsko prvenstvo - poručio je Yamal, dok je Mbappe govorio...

Foto: Ana Beltran

- Vjerujem da je mogu osvojiti ove godine. To mi je jedan od ciljeva i to kratkoročan cilj. Ljudi kažu da nisam osvojio trofej s klubom ili reprezentacijom, ali ovo je individualna nagrada. Nikada nisam vidio da je netko osvojio Zlatnu loptu sa 100 posto glasova - rekao je Francuz i dodao...

- Nije bilo igrača boljeg od mene. Govorili smo o postignućima: zabiti toliko golova u najvećim natjecanjima, gdje igraju svi veliki igrači, a zatim na Svjetskom prvenstvu postati najbolji strijelac u njegovoj povijesti... Moja ideja Zlatne lopte dolazi iz ere Messija i Ronalda. Ne dajete je običnim igračima, nego onima koji su drukčiji. Mislim da sam ove godine napravio drukčije stvari, zato vjerujem da je mogu osvojiti.

Neki, pak, smatraju kako je najbitnije Svjetsko prvenstvo, a malo je tko tamo oduševio kao osmerostruki osvajač nagrade, Lionel Messi, koji je među nominiranim igračima. Ipak, s klubom igra u MLS-u, ligi sa slabijom kvalitetom u odnosu na najbolje europske lige. Ipak, sve ovo otvara zanimljivo pitanje, tko je po vama zaslužio Zlatnu loptu?