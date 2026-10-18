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Ante Budimir od Osasune dobio svoju posebnu zlatnu loptu

Piše HINA,
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Ante Budimir od Osasune dobio svoju posebnu zlatnu loptu
Foto: MIKEL SAIZ
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Osasunin predsjednik Luis Sabalza predao mu je statuu u obliku zlatne lopte na travnatoj podlozi. Na lopti je utisnut broj 100 i prezime Budimir

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Hrvatski nogometaš Ante Budimir primio je u nedjelju uoči utakmice Osasune i Racinga (2-0) prigodnu nagradu kluba za 100 pogodaka postignutih u prvoj španjolskoj ligi. Hrvatski napadač je do tog broja došao prije reprezentativne pauze, kada je zabio gol Rayo Vallecanu, ali mu je priznanje uručeno sada na stadionu El Sadar u Pamploni.

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Osasunin predsjednik Luis Sabalza predao mu je statuu u obliku zlatne lopte na travnatoj podlozi. Na lopti je utisnut broj 100 i prezime Budimir. - Za Antu Budimira za njegovih sto golova u prvoj španjolskoj ligi, od Osasune - piše na postolju.

I vezni igrač Lucas Torro primio je prigodnu sliku i dres povodom svog 250. nastupa za 'crvene' iz Pamplone. Osasuna je u nedjelju pobijedila Racing iz Santandera, pri čemu je prvi gol zabio 35-godišnji Budimir iz jedanaesterca, koji je sam izborio.

- U svakoj utakmici moramo osvajati bodove - izjavio je hrvatski napadač za televiziju Movistar. Osasunu je vodio povratnik na klupu Jagoba Arrasate. U prethodnih pet utakmica momčad je doživjela četiri poraza i remi pa je smijenjen trener Luis Miguel Ramis.

- Nakon tjedna koji je iza nas, ne mogu, a da se ne sjetim Ramisa i njegova stručnog stožera. On je prvi trener u posljednjih sedam godina, otkako smo u Primeri, koji je otišao tijekom sezone. A mi igrači snosimo velik dio odgovornosti za to -rekao je Budimir.

Club Atlético Osasuna
Foto: Mikel Saiz

- Želim zahvaliti njemu i njegovu stožeru jer su bili vrlo profesionalni. Utakmicu smo dobili zahvaljujući energiji navijača, a istina je da nam Jagoba donosi nešto posebno, povezuje se s nama i tribinama. Ovi nam bodovi puno znače - poručio je.

Arrasate, 48-godišnji Bask, vodio je Osasunu od 2018. do 2024. te je s njom igrao u finalu španjolskog Kupa te izborio izlazak u Konferencijsku ligu. Posljednje dvije godine je vodio Mallorcu.

- Iza sebe ima dugu povijest u Pamploni. To se osjeti, a uz to poznaje igrače. To je kao dugme i košulja, Osasuna i Jagoba savršeno se uklapaju - zaključio je Budimir.

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