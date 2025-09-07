Ante Delija dobio pozamašan bonus nakon nokauta u debiju. Evo kako su proslavili pobjedu

Dubrovački teškaš Ante Delija (35) ispisao je jednu od najljepših priča hrvatskog MMA sporta, pretvorivši dugo očekivani debi u UFC-u u noć za pamćenje. U pariškoj Accor Areni, na priredbi UFC Fight Night, "Hodajuća nevolja" je za samo dvije minute i tri sekunde brutalno nokautirala sedmog teškaša svijeta, Marcina Tyburu (39), naplativši tako bolan dug star čitavo desetljeće.

Ova pobjeda ima težinu koja nadilazi statistiku i rang-ljestvice. Prije gotovo deset godina, u rujnu 2015., njihov prvi susret u M-1 Global promociji završio je katastrofalno za Deliju. Stravičan lom noge, sličan onome Andersona Silve, prijetio je okončanjem njegove karijere. Dok je Tyburi ta pobjeda otvorila vrata UFC-a, Delija je krenuo na dug i mukotrpan put oporavka, dokazujući svoju klasu i otpornost osvajanjem PFL-ovog turnira 2022. godine. Sudbina je htjela da se krug zatvori upravo na najvećoj svjetskoj pozornici, a Delija je tu priliku iskoristio na najspektakularniji mogući način.

Od prve sekunde bilo je jasno da je Delija u Pariz stigao po pobjedu. Krenuo je uraganski, pokazavši superiornu brzinu i snagu. Iskusni Poljak spas je pokušao pronaći u klinču uz ogradu, no Dubrovčanin se vješto obranio. Čim se borba vratila na sredinu oktogona, Delija je "pustio ruke". Snažan lijevi kroše uzdrmao je Tyburu, a zatim je uslijedila "rafalna paljba", serija razornih udaraca koja je Poljaka poslala na pod i natjerala suca da prekine meč. Pobjedom je Delija preuzeo Tyburinu poziciju broja 7 na UFC-ovoj teškaškoj ljestvici, poslavši poruku cijeloj diviziji.

Suze, ovacije i bonus za izvedbu večeri

Nakon što je sudac označio kraj, emocije su eksplodirale. Delija je kleknuo nasred kaveza i briznuo u plač. Dvadeset godina rada, odricanja i boli slilo se u suze radosnice.

- Radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san - jedva je izgovorio u mikrofon legendarnom Michaelu Bispingu, dok su ga pariške ovacije prekidale.

Emocije nije mogao sakriti ni njegov dugogodišnji prijatelj i sparing partner, UFC prvak Tom Aspinall, koji je zaplakao u publici. Kao potvrdu briljantne izvedbe, UFC ga je nagradio i bonusom za izvedbu večeri od 50.000 dolara.

Slavlje uz cigaru i "Mojoj lijepoj"

Slavlje se iz arene preselilo u hotelsku sobu, gdje je atmosfera bila jednako nabijena emocijama. Trener Stipe Drviš na društvenim je mrežama podijelio djelić pobjedničke proslave. Dok je on uživao u zasluženoj cigari, Delija je sa svojim timom i prijateljima gromoglasno pjevao pjesmu s kojom je i ušao u oktogon, "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj" Daleke obale.

Bio je to debi iz snova. Ante Delija zatvorio je najbolnije poglavlje karijere i na velika vrata ušao u elitu. Hrvatska MMA scena dobila je prvog borca s pobjedom u muškoj konkurenciji još od Mirka Filipovića 2015., a teška kategorija opasnog izazivača s kojim će svi morati računati.

Pokretanje videa... 00:36 Delija slavi pobjedu u UFC debiju | Video: Instagram